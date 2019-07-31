Ученые успешно борются с аллергией на яйца

Для детей с аллергией на яйца неправильное питание может нанести значительный вред. Во многих блюдах используют яйца, и аллергическая реакция может варьироваться от сильной боли в животе до затруднения дыхания. Но ученые утверждают, что сами яйца могут использоваться, чтобы "отбить" аллергию на яйца.

Исследователи обнаружили, что некоторые дети, которые ели все больше яиц каждый день, преодолели аллергию на яйца. Это не произошло в одночасье, сообщили ученые. Чтобы преодолеть аллергию на яйца, потребовалось около двух лет использования этого медленного и устойчивого метода. Тем не менее, это дает надежду, что многие дети с аллергией смогут питаться более безопасно и с меньшим страхом.

Пищевая аллергия возникает, когда естественные защитные силы организма сбиваются с толку и ошибочно воспринимают некоторые продукты питания как вредные. В ответ эти естественные защитные механизмы, называемые иммунной системой, создают атаку. Новое лекарство, похоже, учит иммунную систему ребенка, как бороться с яйцами без нападения.

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Подход не сработал для каждого ребенка, который участвовал в исследовании. Сорок детей в возрасте от 5 до 11 лет попробовали лечение поеданием яиц. Через 22 месяца 30 человек из 40 смогли съесть яйца без какой-либо реакции. Яйца продолжали вызывать реакцию лишь у 5 из 40. Пятеро детей были вынуждены покинуть исследование рано, потому что у них была серьезная аллергическая реакция.

«Для небольшой группы детей эта терапия не подходит», - сказал Уэсли Бёркс. Бёркс, который работал над новым исследованием, является детским иммунологом в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

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Другие исследователи использовали тот же медленный подход для лечения аллергии на арахис и молоко. Бёркс говорит, что, как правило, примерно у 1 из 10 детей в начале исследования возникает настолько серьезная аллергическая реакция, что он или она вынуждены бросить эксперимент.

Знание того, какие дети могут быть вылечены, а какие нет, является важной проблемой, которую необходимо решить, прежде чем это лечение станет распространенным. Поэтому, если у вас аллергия на яйца, не пытайтесь делать это дома. Подождите, пока одобрят такое лечение, а затем только рассмотрите возможность его проведения, если ваш врач будет контролировать его на каждом этапе. Это исследование вселяет надежду, что лечение аллергии станет возможным в ближайшем будущем.

Фото: ferma.expert

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