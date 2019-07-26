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Автор Диана Гаврилова

Заражение гриппом часто происходит через аэрозоли

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Крошечные, загрязненные микробами частицы в воздухе способны вызывать более половины всех случаев респираторной инфекции. И это неожиданно, говорят ученые. До сих пор исследователи считали, что крупные частицы - тип, который не может оставаться в воздухе в течение долгого времени после кашля или чихания.

Крошечные частицы, которые могут плавать в воздухе от нескольких часов до нескольких дней, называются аэрозолями. Исследователи знали, что бактериальные аэрозоли могут распространять грипп. Они просто думали, что такие крошечные частицы играли в этом незначительную роль. На сегодня признание этой ошибки очень важно. Общественное здравоохранение не может легко предотвратить инфекцию, если не знает, как заболевает большинство людей.

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Бенджамин Каулинг в Университете Гонконга и его сотрудники изучали распространение гриппа в 782 семьях. Все жили в Бангкоке, Таиланде или в Гонконге и в 2008-2011 годах у них заболел хотя бы один член семьи. До этих болезней некоторые из этих семей получали мыло и инструкции о том, как держать свои руки в чистоте. Некоторые также получили хирургические маски. Эти маски предотвращают попадание крупных частиц из воздуха в нос или рот пользователя (например, тех, которые испускаются во время чихания). Они также могут предотвращать распространение капель, брызгающих изо рта или носа человека во время кашля или чихания. Но маски не блокируют мельчайшие аэрозоли. И некоторые из них могут содержать вирусы гриппа.

Со временем группа Коуллинга выяснила, кто из добровольцев, за которыми они наблюдали, заболел гриппом. Многие были в масках и мыли руки. Значит, они заразились от аэрозоля в воздухе. В Гонконге аэрозоли, по-видимому, вызывали не менее 33 на каждые 100 случаев гриппа и, возможно, до 92 на каждые 100 случаев. В Бангкоке аэрозоли вызывали от 55 до 98 из каждых 100 случаев.

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Это широкий диапазон цифр, говорит Дональд Милтон из Университета Мэриленда в Колледж-Парке. Ученый-эколог, он не работал над новым исследованием. Но, по его словам, на самом деле это говорит о том, что при распространении гриппа «вы не можете исключать аэрозоли». Фактически, они могут продолжать порождать инфекции даже после того, как больной кашлял или просто присутствовал в комнате.  Так что маски и соблюдение правил гигиены, избегание больных гриппом - эти способы не всегда помогут избежать инфекции.

Фото: timesofoman.com

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Темы грипп аэрозоли заражение частицы в воздухе
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