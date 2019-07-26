Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Стоматология Здоровье и профилактика Акушерство и гинекология Здравоохранение Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Диана Гаврилова

Простой тест, который обнаружит рак и болезни сердца

Здоровье » Здравоохранение print

Болезни сердца и рак являются двумя основными причинами смерти в ​​большинстве развитых стран. К сожалению, оба заболевания часто трудно диагностировать. Поскольку эти болезни отражают изменения глубоко внутри тела, их не так легко обнаружить снаружи. Но это может измениться, благодаря новому типу теста.

Тестирование обещает быть быстрым, дешевым и легким. Сначала врач делает пациенту укол. Позже пациент мочится на специальную полоску бумаги. Бумага изменит цвет, если болезнь присутствует.

«Он работает точно так же, как тест на беременность», - сказал Эндрю Уоррен, биомедицинский инженер из Массачусетского технологического института в Кембридже, его группа помогла разработать новый тест вместе с исследователями из Университета Миннесоты в Миннеаполисе. До сих пор тест использовался только на лабораторных мышах.

Читайте также: Россиянам пора прощаться с имиджем выпивох

Но другие исследователи хвалят тест за его простой и умный подход. Андрес Мартинес, химик из Калифорнийского политехнического государственного университета в Сан-Луис-Обиспо, описывает новый метод как «блестящую работу и совершенно другую парадигму выявления заболеваний». 

Один общий тип диагностического теста ищет любые контрольные молекулы, которые организм больного человека естественно выпускает в кровь. Но не этот новый тест. Вместо этого он опирается на синтетические молекулы, а также использует имеющиеся знания о поведении рака и расстройства, называемого тромбозом. Тромбоз вызывает образование тромбов и часто ухудшается при заболеваниях сердца.

Исследователи знали, что оба заболевания основаны на протеазах. Эти химические вещества действуют как крошечные ножницы. В случае рака они прорезают белки, чтобы расчистить путь для роста опухолей. При тромбозе протеазы помогают включить цепную реакцию, которая может привести к образованию тромбов. Новый тест опирается на поведение протеаз. Это заставляет их работать над синтетическими молекулами, введенными в организм.

Читайте также: Какие инновации ждут систему здравоохранения в России - Владимир Круглый

В первой части теста врачи вводят наночастицы в форме маленьких нечетких "червей" в кровь пациента. Нанометр составляет одну миллиардную часть метра. Эти наночастицы были в основном длиной от 50 до 80 нанометров.

Идея состоит в том, чтобы увидеть, сталкивались ли введенные наночастицы, когда они циркулировали через кровоток, с определенными типами протеаз, связанных с каким-то конкретным заболеванием. Эти протеазы сработают, отсекая белковую оболочку наночастицы. После освобождения эти фрагменты белка свободно "плавают" по всему телу. В конце концов, организм выделяет их с мочой.

Вторая часть теста основывается на типе бумаги, которая может обнаружить эти белки. Бумага содержит специальные молекулы, которые захватывают белок. 

Тест показывает хороший потенциал в качестве инструмента скрининга у людей, однако, этот метод может работать лучше при тромбозе, чем при раке. Существует более 100 различных видов рака. И многие из них могут не продуцировать столько протеаз, сколько раковые опухоли, которые были проверены в опытах на мышах.

Фото: inondazioni.it

Читайте также: Страсть к энергетикам лишила мужчину половины черепа

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рак тест болезни сердца
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Простой тест, который обнаружит рак и болезни сердца
Полезно знать
При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки
Новости Украины
Армен Мартиросян: Юлия Тимошенко главный бенефициар выборов в Раду
Новости Все >
Прокурор Амурской области пригрозил изымать детей за отказ от эвакуации
Рылов взял золото ЧМ на дистанции 200 м на спине
Матвиенко назвала продуктивной завершившуюся сессию Совфеда
Совфед продлил "дачную амнистию" до 2021 года
Лукашенко пообещал не разрывать братские отношения с Россией
Ефимова завоевала золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
В колледжах Москвы обучаются 74 тысячи человек
Россиянин представился директором автосалона и украл полмиллиона рублей
Биатлонист Шипулин зарегистрирован на довыборы в Госдуму
Зеленский сравнил Украину с клубом НБА "Торонто Рэпторз"
Последние материалы
Прокурор Амурской области пригрозил изымать детей за отказ от эвакуации
Рылов взял золото ЧМ на дистанции 200 м на спине
Матвиенко назвала продуктивной завершившуюся сессию Совфеда
Простой тест, который обнаружит рак и болезни сердца
Совфед продлил "дачную амнистию" до 2021 года
Лукашенко пообещал не разрывать братские отношения с Россией
Ефимова завоевала золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки
В колледжах Москвы обучаются 74 тысячи человек
Россиянин представился директором автосалона и украл полмиллиона рублей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"

Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.

Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Бокс. Новости и обзоры
Юрист объяснил, что ждет соперника скончавшегося Дадашева
Мир. Новости мира
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году

Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.

9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Новости Украины
Неизвестные попытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Бокс. Новости и обзоры
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет

Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.

Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией
Новости Украины
Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Игорь Буккер При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Россия и Китай создали аналог НАТО?
Россия и Китай создали аналог НАТО?
При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки
"Уральский дровосек" Валерий Ананьев решил уничтожить лесопарк
"Уральский дровосек" Валерий Ананьев решил уничтожить лесопарк
"Уральский дровосек" Валерий Ананьев решил уничтожить лесопарк
Митинговые сказки власти и оппозиции
"Уральский дровосек" Валерий Ананьев решил уничтожить лесопарк
Чаты в WhatsApp и Telegram оказались "под колпаком"
Глава Крыма потребовал отставки мэра Белогорска
За кресло главы Республики Алтай будут бороться пять человек
Тусклые волосы
Рогозин удивился дождям, заливающим стройку космодрома Восточный
Новая зубная паста с красителем для более эффективной чистки зубов
Инвестор ЭкоТехноПарка в Шиесе заплатит 900 млн рублей налогов
США просят Турцию не вводить в строй С-400
Голландскую легкоатлетку задержали с крупной партией наркотиков
Пользователи сети высмеяли запутавшегося в словах Кличко
Володин отметил повышение политической культуры в России
Украинский дипломат предложил ввести в Донбасс иностранных военных
Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ