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Автор Диана Гаврилова

Глина: новый способ борьбы с инфекциями?

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Врачи все чаще обнаруживают, что антибиотики не убивают инфекции, на которые они рассчитывали. Но команда американских геологов считает, что решение может быть прямо под ногами: глина.

Многие бактерии, которые делают нас больными, становятся устойчивыми к антибиотикам. Гены микробов изменились за несколько поколений. И некоторые из этих изменений сделали микробы невосприимчивыми к лекарствам, предназначенным для их уничтожения.

Глина, однако, может убить эти микробы. Но не любая глина подойдет, объясняет Линда Уильямс, геолог из Университета штата Аризона в Темпе. Глина, которая образовалась после извержения древних вулканов, работает лучше всего, считает она. Поскольку вода, нагретая вулканом, движется через отложения вулканического пепла, это может изменить химический состав глины. И это может дать те признаки глины, которые "важны для излечения", объясняет Уильямс. Ее команда изучала глину, образовавшуюся в связи с отложениями вулканического пепла на участке возле озера Крейтер.

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Геологи взяли образцы из разных областей. Каждый образец глины был разного цвета: синий, белый или красный. После сушки каждого цвета глины исследователи смешали его со стерильной водой. Затем они добавили один из двух типов болезнетворных бактерий: Escherichia coli или Staphylococcus epidermidis. Первый вид может вызвать сильные спазмы желудка, диарею и рвоту. Некоторые его штаммы могут даже вызвать почечную недостаточность и смерть. Вторая бактерия, S. epidermidis, вызывает кожные инфекции.

Уильямс и ее команда поместили каждую смесь из глины, воды и бактерий в емкость, нагретую до температуры тела. Затем они оставили смеси на ночь. На следующее утро исследователи взяли каждую партию и добавили питательные вещества. Если бы бактерии были живы, они бы питались питательными веществами и росли.

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Исследователи выяснили, что красная глина никак не повлияла на них. Напротив, все бактерии E. coli и S. epidermidis, которые были инкубированы с голубой глиной, погибли. И белая глина: она убила более половины кишечной палочки и около 30 процентов S. epidermidis.

Глина может предложить новую линию атаки в борьбе с бактериями, которые уже стали устойчивыми к стандартным антибиотикам. Тем не менее, использование глины для борьбы с болезнями еще далеко. Одна из причин: даже если глина действительно способна убивать многие инфекционные бактерии, потребуется больше тестов, чтобы увидеть, сколько глины может понадобиться больному пациенту или как врачи могут ее применять. Задача заключается в том, чтобы "найти правильную глину", с правильным химическим составом который сделает ее эффективным антибактериальным средством.

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Первый антибиотик, пенициллин, появился из плесени. С 1920-х по 1940-е годы химики основывали рецепты большинства новых антибиотиков на природных ядах, которые плесень и другие микробы создавали для защиты себя от бактерий. Со временем, однако, появились другие синтетические агенты — химические вещества, созданные в лаборатории, некоторые из которых не связаны с живыми организмами — которые также могут убивать или ингибировать рост инфекционных бактерий. Сегодня многие разработчики лекарств предпочитают использовать термин "антимикробный агент" для обозначения как природных, так и синтетических соединений. Тем не менее, многие люди используют слово "антибиотик" для обозначения обоих". Глины, как не что иное, как набор минералов, вероятно, лучше соответствуют определению противомикробных препаратов. Но они, безусловно, выполняют ту же функцию, что и антибиотики.

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Фото: obacne. ru

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Темы наука медицина антибиотик исследование вулканическая глина
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