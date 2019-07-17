Приветствие "кулак о кулак" чище, чем рукопожатия

Вежливый способ для людей поздороваться — пожать друг другу руку. Ученые знают, что люди могут делиться микробами таким образом. Но что является лучшей альтернативой? Рассмотрим так называемый жест "кулачки" (удар кулаком о кулак в качестве приветствия или поздравления с победой, удачной шуткой). Новое исследование показывает, что такой способ приветствия доставляет лишь небольшую часть микробов, передаваемых при рукопожатии.

Вполне логично, чем меньше область на руке соприкасается с другим человеком, тем меньше бактерий будет передано. Чтобы подтвердить даже такой ожидаемый результат, исследователи должны тщательно сравнить несколько рукопожатий. И это то, что сделала аспирант Сара Мела и микробиолог Дэвид Витворт из университета Аберистуита в Кередигионе, Уэльс.

Они начали с того, что окунали руку в перчатке в раствор, который содержал богатую концентрацию бактерий кишечной палочки. Хотя некоторые штаммы этой бактерии могут вызывать заболевания у людей, уэльская группа использовала нетоксичный штамм. После того, как перчатка высохла, исследователи жали руки, делали "кулачки" и давали друг другу пять. Другой человек тоже носил перчатки. После каждого приветствия Мела и Витворт подсчитывали, сколько кишечной палочки было перенесено с зараженных перчаток на чистые.

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При рукопожатии перенеслось в два с лишним раза больше бактерий, чем при ударе всей пятернёй. Но удар "кулак о кулак" доставлял в десять раз меньше бактерий, чем рукопожатие. Кроме того, длинное крепкое рукопожатие передавало больше микробов, чем короткое, но не очень крепко сцепленное. Мела и Витворт делятся своими выводами в Американском журнале инфекционного контроля.

Хотя в тестах участвовали безвредные бактерии, аналогичные результаты можно ожидать и для других болезнетворных микробов, включая такие вирусы, как грипп и другие.

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Рукопожатие или другое простое прикосновение, чтобы отметить приветствие, распространено во многих культурах, и люди вряд ли от него откажутся. Тем не менее, Мела и Витворт утверждают: "Ради улучшения общественного здоровья мы поощряем дальнейшее распростанение приветствия "кулачки", как простой и более гигиеничной альтернативы".

Данный тест, однако, даёт большой простор для дальнейших исследований. Учёными пока не доказано, будет ли переноситься меньшее количество бактерий при приветствии лишь пальцами, локтями или другими частями тела.

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Фото: ABERYSTWYTH UNIVERSITY