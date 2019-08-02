Тест на обоняние поможет обнаружить аутизм

Большинство детей вдыхают приятные запахи глубже, чем неприятные. Но дети с аутизмом вдыхают примерно одинаковое количество воздуха, будь то запах роз или простокваша. Ученые сообщили об этом после нового исследования.

Полученные данные намекают на то, что однажды тест на запах может стать быстрым и простым способом определить, есть ли у ребенка аутизм. Такие тесты уже пытаются выявлять риск развития деменции у пожилых людей (потому что обоняние уменьшается до потери памяти у людей с болезнью Альцгеймера). Но данное исследование аутизма было пробным. И не все исследователи считают это убедительным.

«Это хорошая идея, - говорит Нил Мартин, психолог из Лондонского университета Риджентс. - Но вы не можете сделать какие-либо выводы из этого исследования».

Предстоит еще много работы

Йоханнес Фраснелли соглашается с тем, предстоит еще много работы, прежде чем данные будут готовы для клинического использования. Как нейроанатом, он изучает структуру мозга и нервной системы в Университете Квебека в Труа-Ривьер в Канаде. Но, по словам Фраснелли, у авторов исследования есть интересные данные.

Исследователи ранее пытались установить связь между аутизмом и обонянием. Но эти результаты были неясными. Во многих из тестов инструкции давались в устной или письменной форме. Это могло запутать картину. Дети-аутисты не понимали, о чем спрашивают исследователи. Поэтому ученые обошли эту проблему. Они просто подключили детей к устройству поставки запаха. Он автоматически измеряет глубину и длину вдыхания.

Исследование

Специалисты работали с 18 аутичными детьми и 18 детьми, чье развитие было типичным для их возраста. Всем было около 7 лет. За 10 минут исследователи доставили 20 запахов (шампунь, розы, простокваша или гнилая рыба) в нос каждого ребенка. Дети без аутизма вдыхали приятные запахи глубже, чем неприятные для них. Но дети с расстройством не приспосабливали свое обоняние.

Розенкранц предупреждает, над тестом нужно еще много работы. «То, что мы имеем сейчас, является доказательством концепции, - говорит она. - Мы очень далеки от того, чтобы утверждать, что у нас есть диагностический инструмент», который позволил бы врачам легко определить, у кого есть расстройство. Многие другие ученые считают это исследование неточным, так как изначально не было проверено обоняние детей.

Фото: healthland.time.com

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