Способ избежать аллергии на арахис - новое исследование

Дети, которые регулярно употребляют небольшие дозы арахисового масла, с меньшей вероятностью будут иметь аллергию на арахис, чем дети, которые не едят арахис. Это удивительное открытие нового исследования.

У многих людей с детства развивается серьезная аллергия на арахис. Даже малое воздействие может вызвать серьезную реакцию. Сыпь вспыхивает по всему телу. Глаза или дыхательные пути могут закрыться. Это может иметь даже летальный исход.

Поскольку аллергия на арахис часто проявляется сразу у нескольких членов семьи, врачи могут посоветовать родителям, у которых аллергия на арахис, хранить все продукты из арахиса в недоступном для детей месте с рождения. Вдруг у них детей тоже есть аллергия, как и у родителей? Однако новое исследование теперь бросает вызов этой тактике.

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Гидеон Лэк как детский аллерголог диагностирует и лечит людей с аллергией. В новом исследовании его команда привлекла к эксперименту сотни детей. Всем от 4 до 11 месяцев. Каждый из них столкнулся с повышенным риском аллергии на арахис, основываясь на более ранних симптомах. У них либо была тяжелая экзема, которая является аллергической кожной сыпью, либо у них была аллергия на яйца. У людей с аллергией на яйца, как правило, часто проявляется и аллергия на арахис.

Каждый ребенок прошел кожный тест, где врач вводил следы арахиса. Затем врачи провели сканирование на наличие признаков какой-либо иммунной реакции, например, сыпи на месте укола. Для детей с аллергией или тех, кто сильно реагировал на воздействие арахиса, испытание закончилось на этом этапе. Еще 530 детей не показали никакой реакции. Затем команда Лэка случайным образом распределила каждого из них в группы. Одна получала небольшие дозы арахисового масла, по крайней мере, три раза в неделю, другая группа ничего не получала.

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Врачи следили за этими детьми в течение следующих четырех лет. А к 5 годам уровень аллергии на арахис составлял чуть менее двух процентов для детей, которые регулярно ели немного арахисового масла. Среди детей, которые не ели арахис в этот период, уровень аллергии был в семь раз выше - почти 14 процентов!

Еще 98 младенцев первоначально отреагировали несколько раз на укол. Этим детям также было поручено получать арахисовое масло или оставаться без арахиса до 5 лет. И аналогичная тенденция обнаружилась здесь. Среди детей, которые ели арахис, уровень аллергии составлял 10,6 процента. Это было в три раза выше среди детей, избегавших употребления продукта: 35,3 процента.

Эти данные изменяют баланс доказательств в пользу раннего употребления арахиса как способа снижения уровня серьезной пищевой аллергии.

Фото: obs.line-scdn.net

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