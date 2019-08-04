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Автор Диана Гаврилова

Использование Интернета вредит здоровью подростков

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Чрезмерное количество времени, проведенное в Интернете подростками, может привести к проблемам со здоровьем, сообщает новое исследование. Это выражается в серьезном риске повышения артериального давления (АД).

Как следует из этого термина, АД оказывает дополнительное внешнее давление на стенки сосуда. При высокой физической активности оно увеличивается. В состоянии покоя это давление должно вернуться к относительно низкому фоновому уровню. Но у некоторых людей показатели остаются относительно повышенными даже в состоянии покоя.

Кэссиди-Бушроу работает в системе здравоохранения Генри Форда в Детройте, штат Мичиган. Как эпидемиолог, она расследует причины заболевания. Ожирение и высокое потребление соли являются одними из факторов, повышающих кровяное давление. Но исследователи обеспокоены тем, что другие, менее очевидные факторы, также могут играть роль. Предыдущие исследования связывали время, проведенное за просмотром телевизора или играми на компьютере, и высокое кровяное давление. 

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Одна из возможных причин - подростки менее физически активны. Но использование Интернета также было связано с депрессией и ожирением. И это касается использования Сети, в частности, а не только экранного времени в целом, отмечает она. Частое зависание в Мировой паутине было связано с беспокойством, зависимостью и социальной изоляцией. Все это связано с высоким кровяным давлением у взрослых.

Таким образом, ученые исследовали более 330 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, чтобы понять, может ли использование Интернета повлиять на их артериальное давление.

В лаборатории ученые измерили кровяное давление, рост и вес каждого подростка. Они использовали некоторые из этих данных для расчета индекса массы тела каждого подростка. ИМТ - это один из способов выяснить, есть ли у кого-то избыточный или недостаточный вес. Подростки также ответили на вопросы о том, сколько времени они проводят в Интернете. 

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Почти все подростки пользовались Интернетом в течение недели до посещения лаборатории. Большинство сообщили о доступе к Интернету как дома, так и в школе. Большинство также сообщили об умеренном или частом использовании Интернета по два и более часов каждый день. Умеренное использование включало менее двух часов в день от пяти до семи дней в неделю. "Слабые" пользователи имели доступ к Интернету менее двух часов в день и не более четырех дней в неделю.

Четверо из десяти подростков ежедневно пользовались Интернетом более двух часов. Девятнадцать процентов этих пользователей имели высокое кровяное давление. Это по сравнению только с семью процентами пользователей, которые проводили мало времени в Сети. 

Это интересное исследование, но в нем есть серьезное ограничение: ученые измеряли артериальное давление только один раз для каждого подростка. Но оно сильно варьируется. Таким образом, одно измерение для каждого человека может неточно отражать среднесуточное кровяное давление подростка.

Фото: news.yandex.by

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Темы высокое интернет подростки артериальное давление
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