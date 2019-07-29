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Автор Диана Гаврилова

Ожирение у детей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Сильное сердце важно для человека, чтобы оставаться здоровым и активным. Но сердце может увеличиться в размерах и стать слишком большим, как это происходит у детей с ожирением в возрасте восьми лет.

Увеличенное сердце никого не убьет. Действительно, спортсмены, которые тренируют свои мышцы, в том числе и сердечную мышцу, имеют большое, мощное сердце. Но увеличенное сердце вместе с тем может быть признаком развития сердечно-сосудистых заболеваний. И это то, что обнаружило новое исследование.

«Даже самые маленькие дети в нашем исследовании, которым было всего 8 лет, имели признаки сердечных заболеваний», - отмечает Брэндон Форнвальт. Он работает в системе здравоохранения Geisinger в Данвилле, штат Пенсильвания. Там он изучает, как мышцы сердца расширяются и сокращаются, чтобы перекачивать кровь по всему телу.

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Его команда использовала магнитно-резонансную томографию, или МРТ, чтобы сфотографировать сердца 40 детей. Детям было от 8 до 18 лет. Половина страдала ожирением. Остальные были в здоровом весе. На снимках МРТ ученые увидели, что у 40 процентов детей с ожирением увеличенное сердце влияет на то, насколько хорошо кровь циркулирует по всему телу. Ни у одного здорового ребенка таких проблем не было.

У детей с ожирением также были изменения в левом желудочке. Это нижняя левая камера сердца. Давление, которое создается в полости левого желудочка, во время его сокращения придает крови ускорение для того, чтобы она достигла даже самых мелких капилляров. Из четырех камер человеческого сердца левый желудочек является самым толстым. Но у детей с ожирением он был еще более толстым по сравнению с детьми, обладающим нормальным весом.

И увеличенное сердце, и более толстая сердечная ткань могут сигнализировать о болезни сердца. У взрослых такие сердечные изменения связаны с ранней смертью. Вот почему новые результаты столь тревожные. То, что команда стала свидетелем таких изменений даже у 8-летних, означает, что  у детей с ожирением могут быть сердечные заболевания. 

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Несмотря на эти тревожные выводы, есть и хорошие новости. Доля детей, страдающих ожирением, не увеличивается. Распространенность детского ожирения осталась на прежнем уровне: около 17 процентов с 2003 года.

Тем не менее Форнвальт отмечает, что этот показатель более чем втрое превышает распространенность ожирения среди детей в 1960-х годах. «Как общество мы должны найти способы, чтобы эти показатели начали падать», - говорит он. Ученый добавляет, что он и другие надеются, что с помощью соответствующего лечения врачи смогут обратить вспять сердечные заболевания у детей с ожирением. Но как это можно сделать, еще предстоит изучить.

Эпидемия ожирения в детском возрасте начинается дома и в школе. «Мы должны изменить нашу культуру, чтобы поощрять здоровый образ жизни наших детей, - говорит Форнвальт. - И для этого потребуется много работы».

Фото: balproton.ru

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Темы дети сердце болезни ожирение сердечно-сосудистые заболевания
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Ожирение у детей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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