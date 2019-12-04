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Автор Диана Гаврилова

Ученые нашли связь между вирусом Зика и синдромом Гийена-Барре

Здоровье » Здравоохранение

На всей территории Северной и Южной Америки уровень заражения вирусом Зика стремительно растет. Для некоторых взрослых вирус Зика — не более чем неприятность, что-то вроде простуды. Но, согласно исследованиям, у некоторых людей вирус может вызвать тяжелую неврологическую болезнь. Это редкое заболевание называется синдромом Гийена-Барре.

Болезнь начинается, когда иммунная система организма атакует периферические нервы. Эти нервы образуют систему, которая соединяет головной и спинной мозг с остальной частью тела. Синдром Гийена-Барре часто вызывает слабость или покалывание в нижних конечностях. В тяжелых случаях может привести к полному параличу. До выздоровления больные люди могут нуждаться в аппарате искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии, чтобы дышать.

Очевидно, что это серьезная болезнь. Действительно, по оценкам ученых, от 3 до 5 процентов людей с этим заболеванием умирают от осложнений. В исследовании рассматривалась вспышка Зика, которая произошла во Французской Полинезии. По оценкам исследователей, примерно каждый четвертый человек с Зика страдал синдромом Гийена-Барре.

Во время этой вспышки 42 людям был поставлен диагноз синдром Гийена-Барре. И выявили вирус Зика практически у каждого из них. Изучив анализы крови, исследователи пришли к выводу, что этот опасный вирус является возбудителем неврологического синдрома.

Синдром Гийена-Барре — одно из двух редких состояний, связанных с вирусом Зика. Другое — микроцефалия. Дети, рожденные с этим заболеванием, имеют необычно маленькие головы. Но с обоими состояниями требуется больше работы, чтобы доказать, что они вызваны вирусом Зика.

Другие вирусы также могут вызвать этот синдром. К ним относятся ВИЧ, грипп и лихорадка денге. Возможно, это происходит через их взаимодействие с иммунной системой организма. На данный момент детали болезни остаются загадкой.

Ученые во многих странах в настоящее время проводят исследование синдрома Гийена-Барре. 

Вирус Зика, объявленный Всемирной организацией здравоохранения угрозой планетарного масштаба, все еще плохо изучен, и медики по-прежнему не уверены в том, какие заболевания он может вызывать у людей.

Фото: hi-news.ru

Темы вирус зика исследование синдром гийена-барре
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Ученые нашли связь между вирусом Зика и синдромом Гийена-Барре
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