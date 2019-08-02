Лишний вес в детстве влияет на здоровье во взрослой жизни

Два новых исследования из Дании показывают, что ожирение, которое развивается в детстве, может заложить основу для смертельных заболеваний у взрослых.

Предыдущие исследования показали, что избыточный вес повышает риск развития у взрослых проблем со здоровьем, затрагивающих сердце и мозг. Но никто не показал, что это связано с увеличением веса в детстве. Теперь два новых исследования, кажется, доказали именно это. Оба были представлены на Европейском саммите по ожирению в Гетеберге, Швеция.

Исследователи склонны оценивать ожирение на основе индекса массы тела (ИМТ). И чем выше ИМТ, тем толще человек.

Люди с более высоким ИМТ в возрасте 13 лет сталкиваются с более высоким риском раннего инсульта в 25-55 лет

Специалисты изучают детское ожирение и его влияние на здоровье в Копенгагенском университете. Они сосредоточили внимание на медицинских записях 307 000 датчан, родившихся в период с 1930 по 1987 год. Более 3500 женщин и почти 5400 мужчин одновременно страдали от ишемического инсульта, когда кровь перестает течь в часть мозга.

Исследователи изучили ранние школьные записи для всех взрослых. Они рассчитали ИМТ для каждого мужчины и женщины, когда им было всего 7-13 лет (Дания - одна из немногих стран, которая может сделать это, потому что ее правительство ведет подробные, долгосрочные медицинские записи для своих граждан).

Исследователи обнаружили, что люди с более высоким ИМТ в возрасте 13 лет сталкиваются с более высоким, чем обычно, риском раннего инсульта в возрасте от 25 до 55 лет. После 55 лет ИМТ в детском возрасте, по-видимому, не играл никакой роли в риске инсульта.

Риск рака у взрослых также связан с избыточным весом в детстве

Второе исследование также было сосредоточено на датских взрослых, которые имели избыточный вес в возрасте от 7 до 13 лет. Эти люди столкнулись с повышенным риском развития рака толстой кишки. Любой ненормальный рост клеток в этой части тела может перерасти в рак.

Бритт Ван Йенсен работает в больнице Биспебьерга и Фредериксберга в Копенгагене. Она и ее коллеги собрали данные ИМТ в детском возрасте примерно для 250 тысяч человек, родившихся в период между 1930 и 1972 годами. Затем они связали эти данные с национальными данными о больных раком. Почти 2700 человек из исходной группы заболели раком толстой кишки. И чем выше был их ИМТ в детстве, тем выше риск развития рака толстой кишки у взрослого человека.

Фото: newsinfo.ru

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