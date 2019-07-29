Недавно обнаруженный микроб сохраняет зубы здоровыми

Какой лучший способ сохранить зубы здоровыми? Ответ прост: регулярная чистка и использование зубной нити наряду с диетой с низким содержанием сладкого и газированных напитков. Но рот также может защитить себя сам.

Исследования показывают, что некоторые бактерии могут остановить или ограничить эрозию зубов, которая приводит к их разрушению. Эти микробы естественным образом живут в зубах и вокруг них. Но не у каждого человека есть "запасы" полезных микробов бактерий в ротовой полости. Некоторые ученые поставили себе цель - засадить рот людей "хорошими" бактериями.

Поиски "пробиотика" для зубов

Марсель Насименто и Роберт Берн - стоматологи из Университета Флориды в Гейнсвилле. Они отправились на поиски микроба, чтобы он служил "пробиотиком" для зубов. Исследователи взяли образцы бактерий во рту детей в возрасте от 2 до 7 лет. У некоторых из этих детей вообще не было кариеса, а у других - много больных зубов.

Исследователи проверили все бактерии в поисках тех, которые могли бы помочь в борьбе с кариесом. Самый многообещающий микроб появился у ребенка со здоровыми зубами. Названный A12 микроб «обладает всеми свойствами, которые мы ищем в бактерии, чтобы бороться с кариесом», - говорит Насименто.

Кислотная война

Разрушение зубов может развиться, когда во рту накапливается слишком много кислоты. Она разъедает твердое внешнее покрытие - эмаль, которая защищает зубы. Кислотные продукты, такие как лимоны, лаймы, апельсины и другие, могут доставлять часть этой кислоты. Но большая часть происходит от бактерии, известной как Streptococcus mutans.

S. mutans производит молочную кислоту из сахара. Чем больше сахара, тем лучше для S. mutans. И чем больше таких микробов, которые колонизируют наши зубы, тем больше молочной кислоты они могут производить.

Полезные бактерии часто погибают в очень кислой среде. Таким образом, S. mutans может вытеснить все остальные бактерии и остаться хозяином. Это может привести к кариесу или более серьезным заболеваниям полости рта.

Три особых свойства А12-победителя

А12 обладает тремя особыми способностями, которые помогают ему победить S. mutans в битве за здоровые зубы. Во-первых, он создает химическое оружие, которое убивает S. mutans. Оружие - перекись водорода. Многие люди используют это вещество для промывания порезов или царапин, потому что оно убивает вредные бактерии. Перекись оказывает тот же эффект во рту.

Во-вторых, A12 мешает S. mutans формировать биопленки. Биопленка - это сообщество микробов, которые прилипают к поверхности. Во рту биопленки включают в себя зубной налет, который накапливается на зубах, когда кто-то забывает чистить зубы. Чтобы проникнуть в биопленку, бактерии должны отправлять и получать химические сообщения. A12 прерывает эти сообщения, оставляя бактерии S. mutans неспособными общаться.

Наконец, A12 делает среду во рту менее кислой путем производства аммиака. И это нейтрализует кислоты, которые могут разрушить зубы. Таким образом, в дальнейшем возможно лечение и профилактика кариеса с помощью этой бактерии.

Фото: smilestom.spb.ru

Читайте также:

Соль не так вредна, как кажется

Постельные тайны. Что есть норма?

От инвалидного кресла малыша избавил... хромой утенок