Пластырь с микроиголками заменит прививку против гриппа

Получение вакцины против гриппа каждый год важно для предотвращения распространения болезни в обществе. Но многие люди не получают прививки. Одной из причин может быть то, что они боятся уколов. Или не хотят выбрать время, чтобы пойти сделать прививку от гриппа. Теперь исследователи завершили первое испытание легкой, почти безболезненной альтернативы уколов. Это патч, который очень похож на небольшой пластырь. Он усеян крошечными иглами, которые растворяются в коже, доставляя дозу вакцины против гриппа.

Исследователи проверили этот новый патч на здоровых взрослых. Их цель состояла в том, чтобы обеспечить безопасную доставку эффективной дозы. И все получилось. Люди имели сходный иммунный ответ с теми, кто получил стандартную прививку от гриппа. Более того, почти все пользователи патчей описали этот опыт как безболезненный.

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Патч избавляет от необходимости утилизировать иглы. И в отличие от других вакцин, его можно хранить при комнатной температуре не менее года.

Дизайнеры подозревают, что их патч может в конечном итоге оказаться на полках аптек. Это сделало бы «прививку» от гриппа больше похожей на покупку лекарства в аптеке, чем прием к врачу. И эта простота получения и использования может привести к повышению уровня вакцинации. Требуется дальнейшее тестирование патча.

Одна сторона патча выглядит как обычный пластырь. На другой стороне находится небольшой массив из 100 твердых, конусообразных микроигл. Каждый из них имеет длину чуть более половины миллиметра.

При вдавливании в заднюю часть запястья микроиглы прокалывают наружный слой кожи и затем растворяются. При надевании пластыря ощущение, будто липучка прижимается к коже.

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Чтобы проверить эту технологию вакцинации, исследовательская команда привлекла 100 здоровых взрослых. Никто из них еще не получал вакцину для сезона гриппа этого года. Участники либо получили нормальную прививку от гриппа, либо один из патчей.

Но не все пользователи патчей получили вакцину. Некоторые вместо этого получили плацебо. Их патч не имел лекарств. Ученые используют плацебо, чтобы проверить, являются ли эффекты, наблюдаемые при лечении, следствием лекарственного препарата или просто ожидания того, что может произойти, когда они его получат.

Все люди, которые получили настоящую прививку (патчем или уколом), испытывали самые слабые побочные эффекты (такие как тошнота, усталость или головная боль). Те, кто получил укол, сообщили о боли в месте инъекции. Люди, получавшие микроиглы на пластырях, отмечали небольшой зуд.

Если патч станет доступным, его простота в использовании может повысить уровень вакцинации. Патч также может помочь в вакцинации большого числа людей в странах с ограниченным медицинским обслуживанием или работников здравоохранения с небольшой подготовкой.

Фото: szmedia.ru

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