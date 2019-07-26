Новая зубная паста с красителем для более эффективной чистки зубов

Плохие зубы вызывают боль и дискомфорт. Но проблемы с зубами и деснами могут иметь последствия далеко за пределами рта. Некоторые исследования показывают, что больные зубы повышают риск сердечных заболеваний. Хорошее здоровье зубов может помочь предотвратить это состояние. И новое исследование решило проблему с помощью специальной зубной пасты, которая окрашивает зубной налет в зеленый цвет.

Зубной налет - это белое слизистое вещество, которое со временем накапливается на зубах. Оно состоит из остатков пищи. И налет играет главную роль в заболевании зубов и десен.

Стоматологи давно подозревали, что заболевание полости рта может иметь какую-то роль в проблемах с сердцем, отмечает Патрик Макбрайд, кардиолог в Школе медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина в Мэдисоне. Поэтому команда специалистов решила исследовать роль зубного налета в здоровье сердца.

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Для нового исследования команда изучила 61 человека (мужчин и женщин) в возрасте от 19 до 44 лет для исследования по чистке зубов. Половине дали обычную зубную пасту. Другая половина получила специальную зубную пасту зеленого цвета. Всем участникам было сказано следовать одним и тем же инструкциям по чистке в течение 60 дней. До и после нее исследователи измеряли, сколько налета было во рту каждого добровольца.

Регулярная чистка избавляет от большей части налета. Поэтому неудивительно, что в конце исследования у обеих групп было меньше этого образования на зубах. Но группа, использующая специальную зубную пасту, удалила примерно в два раза больше налета, чем другая.

Зеленый краситель позволил людям увидеть, где им нужно провести дополнительную чистку. Эта специальная зубная паста также смягчила налет, что позволило его легко устранить. Кроме того, зеленая краска может сделать чистку более увлекательной. По словам Макбрайда, компания, которая продает зубную пасту, представила ее детям. «Детям весело видеть, как их зубы окрашиваются, и чистить их», - объясняет он.

Специальная зубная паста уменьшает воспаление

Это здорово, что специальная паста удаляет большую часть налета. В конце концов, это то, что зубная паста должна делать. Но вторая вещь, которую обнаружили исследователи, на первый взгляд может показаться, что она не имеет ничего общего с зубами. Они измерили уровни воспаления у участников.

В первоначальном исследовании некоторые добровольцы имели очень низкий уровень СРБ (С-реактивный белок) до начала фазы чистки зубов. У нескольких других были очень высокие уровни. Это говорит о возможной травме или нездоровом состоянии. Таким образом, исследователи исключили эти две группы людей из второй части своего исследования.

Осталось 38 человек. Среди тех людей, которые использовали специальную зубную пасту, уровень С-реактивного белка в их крови упал на 29 процентов. Между тем, уровень СРБ фактически поднялся у людей, которые чистили обычной зубной пастой.

Новые данные не объясняют, почему чистка специальной зубной пастой уменьшает воспаление. На самом деле, это остается неизвестным. Но стоматологи знают, покрытые зубным налетом зубы приводят к тому, что десны становятся красными и воспаленными. Возможно, это воспаление полости рта усиливает воспалительный процесс во всем теле.

Фото: www.startsmile.ru

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