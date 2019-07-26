Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Профилактика
Автор Диана Гаврилова

Новая зубная паста с красителем для более эффективной чистки зубов

Здоровье » Стоматология print

Плохие зубы вызывают боль и дискомфорт. Но проблемы с зубами и деснами могут иметь последствия далеко за пределами рта. Некоторые исследования показывают, что больные зубы повышают риск сердечных заболеваний. Хорошее здоровье зубов может помочь предотвратить это состояние. И новое исследование решило проблему с помощью специальной зубной пасты, которая окрашивает зубной налет в зеленый цвет.

Зубной налет - это белое слизистое вещество, которое со временем накапливается на зубах. Оно состоит из остатков пищи. И налет играет главную роль в заболевании зубов и десен.

Стоматологи давно подозревали, что заболевание полости рта может иметь какую-то роль в проблемах с сердцем, отмечает Патрик Макбрайд, кардиолог в Школе медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина в Мэдисоне. Поэтому команда специалистов решила исследовать роль зубного налета в здоровье сердца.

Читайте также: Разрушение мифа: ненастье и боли не связаны

Для нового исследования команда изучила 61 человека (мужчин и женщин) в возрасте от 19 до 44 лет для исследования по чистке зубов. Половине дали обычную зубную пасту. Другая половина получила специальную зубную пасту зеленого цвета. Всем участникам было сказано следовать одним и тем же инструкциям по чистке в течение 60 дней. До и после нее исследователи измеряли, сколько налета было во рту каждого добровольца.

Регулярная чистка избавляет от большей части налета. Поэтому неудивительно, что в конце исследования у обеих групп было меньше этого образования на зубах. Но группа, использующая специальную зубную пасту, удалила примерно в два раза больше налета, чем другая.

Зеленый краситель позволил людям увидеть, где им нужно провести дополнительную чистку. Эта специальная зубная паста также смягчила налет, что позволило его легко устранить. Кроме того, зеленая краска может сделать чистку более увлекательной. По словам Макбрайда, компания, которая продает зубную пасту, представила ее детям. «Детям весело видеть, как их зубы окрашиваются, и чистить их», - объясняет он.

Специальная зубная паста уменьшает воспаление

Это здорово, что специальная паста удаляет большую часть налета. В конце концов, это то, что зубная паста должна делать. Но вторая вещь, которую обнаружили исследователи, на первый взгляд может показаться, что она не имеет ничего общего с зубами. Они измерили уровни воспаления у участников.

В первоначальном исследовании некоторые добровольцы имели очень низкий уровень СРБ (С-реактивный белок) до начала фазы чистки зубов. У нескольких других были очень высокие уровни. Это говорит о возможной травме или нездоровом состоянии. Таким образом, исследователи исключили эти две группы людей из второй части своего исследования.

Осталось 38 человек. Среди тех людей, которые использовали специальную зубную пасту, уровень С-реактивного белка в их крови упал на 29 процентов. Между тем, уровень СРБ фактически поднялся у людей, которые чистили обычной зубной пастой.

Новые данные не объясняют, почему чистка специальной зубной пастой уменьшает воспаление. На самом деле, это остается неизвестным. Но стоматологи знают, покрытые зубным налетом зубы приводят к тому, что десны становятся красными и воспаленными. Возможно, это воспаление полости рта усиливает воспалительный процесс во всем теле.

Фото: www.startsmile.ru

Читайте также: Израильский онколог рассуждает о болезни, лечении и жизни

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы зубы паста краситель воспаление зубной налет
Обсудить
Актуальная аналитика
Стоматология
Новая зубная паста с красителем для более эффективной чистки зубов
Новости Украины
Политолог: послу Украины в БиГ надо "закрыть пасть" с предложениями о Донбассе
Новости Молдовы
Молдавский политик: Приднестровского конфликта нет и быть не может
Новости Все >
Прокуратура призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля
Аргентинский боксер Сантильян скончался после боя от травм
ЛДПР повторно подала документы для участия в выборах в Госсовет Крыма
Почти четверть россиян считают тарифы ЖКХ неподъемными
Менеджер Дадашева прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
Инвестор ЭкоТехноПарка в Шиесе заплатит 900 млн рублей налогов
Пользователи сети высмеяли запутавшегося в словах Кличко
Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе
Снятый с выборов мэра Новосибирска кандидат объявил голодовку
Нападавший на Порошенко каратель оказался россиянином
Последние материалы
Прокуратура призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля
Новая зубная паста с красителем для более эффективной чистки зубов
Политолог: послу Украины в БиГ надо "закрыть пасть" с предложениями о Донбассе
Аргентинский боксер Сантильян скончался после боя от травм
ЛДПР повторно подала документы для участия в выборах в Госсовет Крыма
Почти четверть россиян считают тарифы ЖКХ неподъемными
Молдавский политик: Приднестровского конфликта нет и быть не может
Менеджер Дадашева прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
Инвестор ЭкоТехноПарка в Шиесе заплатит 900 млн рублей налогов
Пользователи сети высмеяли запутавшегося в словах Кличко
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"

Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.

Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Бокс. Новости и обзоры
Юрист объяснил, что ждет соперника скончавшегося Дадашева
Мир. Новости мира
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году

Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.

9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Новости Грузии
Грузия к России: шаг вперед - десять назад?
Бокс. Новости и обзоры
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет

Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.

Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией
Новости Украины
Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Игорь Буккер Жизнь на Земле возникла из лужи Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Новая зубная паста с красителем для более эффективной чистки зубов
Инвестор ЭкоТехноПарка в Шиесе заплатит 900 млн рублей налогов
США просят Турцию не вводить в строй С-400
Голландскую легкоатлетку задержали с крупной партией наркотиков
Пользователи сети высмеяли запутавшегося в словах Кличко
Володин отметил повышение политической культуры в России
Украинский дипломат предложил ввести в Донбасс иностранных военных
Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе
Снятый с выборов мэра Новосибирска кандидат объявил голодовку
Норвежские рыбаки пожаловались на нашествие "русских лососей"
Норвежские рыбаки пожаловались на нашествие "русских лососей"
У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом
Полпред президента в СФО раскритиковал мэра иркутского Тулуна
США просят Турцию не вводить в строй С-400
Голландскую легкоатлетку задержали с крупной партией наркотиков
Нападавший на Порошенко каратель оказался россиянином
Нападавший на Порошенко каратель оказался россиянином
Украинский дипломат предложил ввести в Донбасс иностранных военных
Украинский дипломат предложил ввести в Донбасс иностранных военных
Европе предрекли более частые периоды экстремальной жары
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ