Дети становятся близорукими, потому что мало гуляют на улице

Сегодня многим детям труднее ясно видеть отдаленные объекты, чем это было даже несколько десятилетий назад. Новое канадское исследование проливает больше света на то, почему количество случаев близорукости растет. Их вывод: дети проводят слишком мало времени, играя на улице.

Идея не нова. В тех частях мира, где люди проводят большую часть своего времени в помещении, показатели близорукости стремительно растут. В зрелом возрасте у каждого третьего человека в США регистрируется близорукость. В некоторых частях Азии показатели намного выше. В некоторых странах более 95 процентов детей и подростков носят очки для коррекции близорукости.

Предыдущее исследование показало, что это может происходить из-за того, что дети слишком много времени проводят, наблюдая за объектами вблизи и не отводя глаз. Это могут быть книги, смартфоны и видеоэкраны. Другие исследования связывают рост заболеваемости близорукостью с сокращением времени, которое дети проводят на улице.

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Команда исследовала глаза 166 студентов в Ватерлоо в течение учебного года. Все были в первом-восьмом классе. Среди этих детей доля миопии резко возросла в средней школе. В среднем, только 6 процентов первоклассников были близорукими. К 13 годам - уже почти 29 процентов.

Затем исследователи опросили родителей о деятельности своих детей. Эти вопросы включали вопросы о времени, которое каждый ребенок обычно проводит на улице. И это время на свежем воздухе доказало, что дети стали близорукими.

Почему это происходит? «Возможно, это связано с тем, что освещение на улице намного ярче, чем в помещении», - заключает Ян. Кроме того, когда вы снаружи, у ваших глаз появляется больше возможностей сосредоточиться на вещах на большом расстоянии. Никто не уверен, почему эти вещи имеют значение.

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Связь между временем на открытом воздухе и показателями близорукости может иметь дополнительное объяснение: дети, которые носят очки, могут избегать занятий спортом на открытом воздухе, опасаясь повредить или потерять очки. Поэтому дети, которые носят очки от близорукости, могут просто проводить меньше времени на улице.

Канадское исследование также показало, что почти каждый третий ребенок с близорукостью не знает свой диагноз, он ему просто не был диагностирован. Поэтому им никогда не прописывали очки для коррекции зрения.

«Если у них никогда не было идеального зрения, они могут думать, что все видят одинаково», - объясняет Ян. Поэтому родители должны убедиться, что зрение их ребенка регулярно проверяется.

Без очков близорукие дети, вероятно, не могут видеть, что написано на доске. Это может замедлить обучение и повредить тому, как хорошо они учатся в школе. Еще более тревожит то, что дети становятся все более близорукими в более молодом возрасте. Сейчас она диагностируется даже у детей 6-7 лет.

Фото: ustinka.kz

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