Новый способ избежать рецидива рака молочной железы с помощью имплантата

Злокачественная опухоль в груди может быть опасной, но она редко убивает. Однако если раковые клетки покидают эту область, опухоли, которые образуются в других органах, представляют гораздо большую угрозу. И эти крошечные новые виды рака трудно обнаружить. Теперь исследование показывает, что имплантация небольшого устройства под кожу может помочь спасти жизни, "ловя" раковые клетки после того, как они начинают покидают опухоль и начнут формировать "свежие" новообразования.

Имплантат еще не был испытан на людях. Но когда его использовали для мышей с опухолями, устройство захватывало «убегающие» раковые клетки. Эти клетки известны как метастатические клетки. Они сигнализируют об ухудшении заболевания. И мыши жили дольше, когда исследователи вырезали ткани вокруг имплантата, где скрывались эти метастатические клетки.

Изобретение имеет большой потенциал. Новый имплантат может быть полезен людям с риском развития рака молочной железы или пациентам, которые успешно прошли лечение, но у которых рак может вернуться.

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Хирург Жаклин Джерусс является одним из авторов нового исследования. Она беспокоится и расстраивается, когда рак молочной железы пациента распространяется на легкие, печень, кости или мозг. Врач часто думает о женщинах, у кого рак был вылечен, но может вернуться. Это словно «бомба замедленного действия. Рак может вернуться, но они не знают, когда», - говорит специалист.

Эта идея вдохновила Жаклин и ее мужа Шеа на разработку нового имплантата для лечения рака. Новое устройство размером с карандашный ластик. Он сделан из того же материала, что и швы, которые врачи используют для зашивания ран. Поскольку иммунные клетки запрограммированы на распознавание инородного материала, они стекаются к имплантату. Там они действуют как приманка, говорит Джерусс. Они накапливаются вокруг имплантата и заманивают метастатические клетки.

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В новых тестах половина мышей получила имплантаты. Через месяц всем животным сделали инъекцию клеток рака молочной железы. Через десять дней исследователи провели операцию, чтобы вырезать опухоли у животных. Еще через пять дней после этого они проверили печень и мозг каждой мыши. Клетки рака молочной железы часто мигрируют в эти органы. Но у мышей с имплантатами на 64% меньше раковых клеток распространилось в печень, и на 75% меньше попало в мозг. Четыре из каждых 10 животных с имплантатами были живы шесть месяцев спустя.

Исследователи надеются в ближайшее время протестировать свое устройство на людях, чтобы выяснить, безопасен ли имплантат и привлекает ли он раковые клетки, как это было у мышей. Ученые также могут извлечь клетки из имплантатов участников. Вернувшись в лабораторию, исследователи изучат эти метастатические клетки, чтобы выяснить, что в них особенного. Например, они станут искать уникальные гены и белки, которые находятся в этих клетках, но не в раковых клетках, которые не метастазируют. Эти идеи помогут команде разработать новые методы борьбы с раком, разработанные специально для уничтожения наиболее проблемных клеток.

Фото: ameda.com

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