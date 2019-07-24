Сырое тесто опасно для здоровья

Многие люди предпочитают есть сырое тесто, но это может быть опасным занятием. Яйца уже давно обвиняют за то, что сырое тесто превращается в запрещенное удовольствие. Но дело не только в яйцах. Новая причина противостоять сладкому сырому искушению - мука. Оказывается, безобидный на первый взгляд продукт содержит штаммы бактерий E. coli, из-за которых здоровье людей может серьезно пострадать.

Обычно государственные департаменты здравоохранения полагаются на стандартные вопросники, чтобы найти общего "виновника" группы зарегистрированных заболеваний, говорит Сэмюэль Кроу, эпидемиолог в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. Исследователь отмечает, что мука обычно не отслеживается в этих опросах.

Первоначальные результаты получились неопределенные. Именно тогда ученые брали интервью у 10 заболевших человек. Кроу провел до двух часов, задавая каждому пациенту подробные вопросы о том, что он или она ели во время болезни. Кроу отметил, что спрашивать людей о еде восьминедельной давности очень трудно. "Многие люди даже не могут вспомнить, что они ели сегодня на завтрак", - говорит Кроу.

Читайте также: Правильное питание: каким советам верить

«Мне немного повезло, - говорит Кроу. Два человека вспомнили, как ели сырое тесто перед тем, как заболеть. Каждый из них прислал Кроу фотографии мешка с мукой, из которого они делали тесто. Оказалось, что обе сумки были куплены у одного производителя.

Ученые из Управления по контролю над продуктами и лекарствами США проанализировали муку. Они выделили штаммы бактерий E. coli, которые продуцируют токсин, вызывающий заболевания. Это то, что может сделать E. coli смертельно опасным.

"Возбудители болезней, в том числе кишечная палочка, обычно размножаются во влажной среде, например, в пакетиках с предварительно промытым салатом. Но бактерии могут также выживать в высушенном состоянии в течение нескольких месяцев и быть повторно активированными водой. Поэтому как только сухая мука смешивается с яйцами или маслом, могут активизироваться спящие бактерии и начать размножаться. Все случаи были связаны с пшеничной мукой с одного завода. Это привело к отзыву более 250 мучных продуктов, - сказал Кроу

Есть способы убить бактерии в муке прежде, чем она достигнет полок продуктового магазина. Тем не менее они не применяются. Термическая обработка, например, избавит муку от кишечной палочки и других патогенных микроорганизмов. Но процесс также меняет структуру муки. Это влияет на текстуру выпечки. Облучение, используемое для устранения паразитов и других вредителей в муке, может быть лучшим вариантом. Но для уничтожения бактерий требуется более высокая доза радиации.

Эпидемиолог призывает людей не есть сырое тесто и заботиться о своем здоровье.

Фото: rybarskyrozcestnik.cz

Читайте также:

Эпидемиологи учатся на фильмах про зомби