Новое лечение решит проблему повышенной чувствительности зубов

Горячий чай или поедание мороженого могут стать для человека с повышенной чувствительностью зубов ужасным испытанием. Стоматологи не могут вылечить чувствительные зубы. Способы существуют, но они имеют не долгосрочный эффект. В Китае разрабатывается новое лечение. И в качестве бонуса заявляется: лекарство также может помочь предотвратить кариес.

Зубы имеют внешний слой, называемый эмалью. Но этот защитное слой не идеален. Кислотные продукты, такие как газированные напитки, могут изнашивать их. Слишком частая чистка жесткой зубной щеткой также может привести к повреждению эмали. Когда эмаль стирается, может обнажиться чувствительный внутренний слой, называемый дентин. Этот слой содержит много полых каналов, которые ведут к нервам. Эти нервы и вызывают высокую чувствительность.

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Зубная эмаль действует как куртка в холодный день. Пока вы в куртке, стоять на улице не так уж холодно. Но расстегните молнию, и любой холодный ветер может сильно жалить. То же самое происходит, когда нервы становятся открытыми. Холод, жара, давление от жестких зубных щеток и другие повседневные ощущения могут стать действительно болезненными.

Цуй Хуан и ее команда задумали решить обе эти проблемы. Хуан является стоматологом в Уханьском университете в Китае. Сначала исследователи объединили наногидроксиапатит с экстрактом зеленого чая. Другое исследование показало, что химическое вещество из чая может помочь предотвратить кариес.

Затем команда Хуана поместила оба ингредиента в наночастицы, сделанные из кремнезема. Кремнезем является минералом, который составляет большую часть песчаного пляжа. Но песчинки сильно различаются по размеру и форме. Вот почему исследователи использовали лабораторный кремнезем. Его частицы имеют однородную форму и размер.

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Наночастица кремнезема чрезвычайно мала. Но она может быть в десять раз больше, чем частица наногидроксиапатита. Хуан надеялась, что кусочки кремнезема будут плотно вклиниваться в канальцы, затрудняя их удаление.

Ее команда проверила продукт на кусочках извлеченных зубов мудрости. У каждого среза были открытые канальцы. Исследователи покрыли отверстия смесью порошка и воды. Затем они чистили зубной щеткой забитые канальцы в течение трех минут. Они также подвергли поверхность воздействию кислоты. Обработанные зубы оставались герметичными. Исследование показало эффективность средства.

Каждый восьмой взрослый испытывает ​​боль от повышенной чувствительности. Очень хорошо, что разрабатываются новые продукты. Стоматологи и пациенты недовольны доступным сейчас лечением».

Но еще слишком делать выводы, являются ли зеленый чай и кремнезем лучшим лечением. В этом исследовании субъектами были не люди, а удаленные зубы.

Фото: bocrangsu.com.vn

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