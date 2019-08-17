Пересадка кишечных микробов может помочь детям с аутизмом

Аутизм - это термин, описывающий группу расстройств, возникающих по мере развития мозга. Ученые не совсем уверены, что является причиной этого, хотя гены, передаваемые от родителей, могут играть ключевую роль. Примерно у одного из каждых 68 детей диагностирована какая-либо форма аутизма. Симптомы могут различаться по типу и степени тяжести.

У большинства людей аутизм ассоциируется с определенным поведением, таким как гиперактивность, повторяющиеся действия и раздражительность. Но у некоторых пациентов также есть проблемы с желудком. Они могут включать диарею, боль в животе или запор. Новые данные усиливают связь между проблемами с животиком и аутизмом.

Ученые называют все бактерии, вирусы и другие микробы, которые живут в кишечнике микробиомом кишечника. Новые данные предоставляют больше доказательств того, что микробиом может влиять на поведение человека.

Читайте также: Четыре совета женщине, чтобы бросить курить

Ученые связывают микробиом с аутизмом, потому что у детей с этим расстройством, как правило, меньше кишечных микроорганизмов, чем у других детей. Сбор кишечных микробов использовался годами для лечения ряда других проблем со здоровьем. Таким образом, ученые задались вопросом, может ли помочь детям более здоровый микробиом.

Роза Краймалник-Браун - ученый, она работает в университете штата Аризона в Темпе. Как показала ее команда, у детей с аутизмом меньше кишечных бактерий, чем у детей без аутизма. Многим аутичным детям не хватает особого типа бактерии, известной как Prevotella. В кишечнике она помогает переваривать такие продукты, как сахар и злаки. У большинства детей есть эти бактерии.

Чтобы проверить, может ли помочь более разнообразный набор кишечных микробов детям, ученые изменили кишечный микроб у 18 детей и подростков. Такое экспериментальное лечение, когда его дают людям, называют клиническим испытанием.

Читайте также: Способы лечения нейробластомы у ребенка

Сначала детям давали антибиотики, чтобы уничтожить все бактерии в их кишках. Затем исследователи изолировали бактерии из фекалий человека со здоровым кишечным микробиомом. Затем в течение восьми недель каждого пациента лечили этими фекальными бактериями. Бактерии доставлялись либо с помощью клизмы, либо через рот в виде шоколадного молока с микробами.

Цель состояла в том, чтобы бактерии здорового человека прижились у пациентов с аутизмом и помогли им лучше переваривать пищу, а также справляться со множеством других задач.

Исследователи впервые оценили изменения у этих детей через два месяца после окончания лечения. Большинство детей сообщили о меньшем количестве проблем с животиком. Они меньше страдали диареей, запорами, болями в животе и расстройством желудка.

И преимущества метода не были ограничены их желудком. Поведение, связанное с аутизмом, также улучшилось. Фактически, через два месяца изменения были лучше, чем после пересадки бактерий.

Фото: source.wustl.edu

Читайте также: Вздутие кишечника - чаще женская проблема