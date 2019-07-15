Сон помогает заживлению ран

Хороший сон может улучшить ваше настроение, помочь вам оставаться внимательным и улучшить вашу память. Новые данные показывают, что получение достаточного количества сна может также привести к более быстрому заживлению ваших порезов. На самом деле сон важнее хорошего питания для ускорения заживления ран.
Ученые не ожидали такого результата. Они надеялись показать, что правильное питание ускоряет заживление кожных ран — даже у людей, лишенных достаточного количества сна. Это было бы полезно для солдат в бою или для врачей, работающих в больнице в длинные смены. Ученые думали, что это должно сработать, потому что хорошее питание поддерживает иммунную систему организма сильной. Эта иммунная система помогает восстанавливать травмы и защищает от инфекции.
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Трейси Смит — специалист по питанию в научно-исследовательском институте. Она и ее команда изучили три группы здоровых людей, которые пришли в лабораторию, чтобы принять участие в тестах. Они сделали небольшую рану на каждом участнике, а также небольшой волдырь на предплечье.
Одна группа из 16 добровольцев спала нормально — семь-девять часов в сутки. Две другие группы по 20 человек были лишены сна (только 2 часа сна в день). Чтобы не заснуть, добровольцев попросили заняться такими вещами, как прогулка, игра в видеоигры, просмотр телевизора, поиграть в пинг-понг. На протяжении всего эксперимента одна из групп, лишенных сна, получала питательный напиток с дополнительным содержанием белка и витаминов. Другая группа получила плацебо: он выглядел и имел тот же вкус, но не имел питательных веществ.
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Сон явно помог. Люди, которые спали нормально, исцелялись примерно за 4,2 дня. Людям без сна понадобилось около 5 дней, чтобы вылечиться. И улучшение питания не принесло явной пользы. Ученые взяли пробы жидкости из ран. Группа, которая пила пищевую добавку, продемонстрировала более сильный иммунный ответ на рану. Но это не ускорило исцеление.
Эксперт по сну Клит Кушида не нашел результаты столь удивительными. Он невролог в Медицинском центре Стэнфордского университета в Калифорнии. Идея, что потерянный сон наносит вред иммунной системе — и исцелению — имеет важное значение. Тем не менее исследования, которые пытались проверить это на людях и животных, показали смешанные результаты.
Почему питание не помогло заживлению? Есть несколько вариантов. Полезные для здоровья напитки, возможно, немного помогли — просто этого недостаточно, чтобы ясно показать себя в сравнительно небольшом эксперименте. Также было большое различие во времени заживления между отдельными участниками, что могло затруднить изучения эффекта от питания. Так что, если вы хотите побыстрее выздороветь, лучшее решение — хороший сон.
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Фото: pobpad.com
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