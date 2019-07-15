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Автор Татьяна Питерякова

Судороги в ногах: почему они беспокоят будущую маму

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Беременная женщина просыпается от резкой и сильной боли в икроножных мышцах. На самом деле эта проблема довольно частая. Причин ее появления несколько, и все они разрешимы.

Несколько слов о причинах

В первую очередь нужно обратить внимание на рацион беременной женщины. С продуктами питания она должна получать все необходимые витамины и минералы. Их также можно пить в таблетках, комплексно. Из-за их недостатка могут появиться судороги.

Однако иногда их причиной становится токсикоз. Из-за многократной рвоты организм теряет полезные питательные вещества. В редких случаях судороги появляются из-за заболеваний вен.

В 3 триместре судороги могут появиться из-за давления матки на нижнюю полую вену и варикоза. Если женщина мало двигается, то от этого тоже ситуация не станет лучше.

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Анемия

Появление железодефицитной анемии нередко провоцирует понижение гемоглобина. При недостатке железа врач может рекомендовать соответствующие препараты, а также порекомендовать продукты с его содержанием:

  • свеклу;
  • сливочное масло;
  • мясные и рыбные продукты;
  • сухофрукты;
  • мед.

Дефицит магния

Также будущие мамы часто испытывают недостаток магния, так как во время беременности он в большом количестве расходуется организмом. При его дефиците у женщины возникают судороги. Восполнить недостаток помогут препараты магния, а также следующие продукты:

  • яйца;
  • бобовые;
  • какао;
  • крупы;
  • укроп.

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Дефицит кальция и калия

Но и при недостатке кальция будущей маме не следует ждать спокойных ночей. При нем нужно отказаться от кофеинсодержащих продуктов. А вот молочные продукты есть очень даже нужно.

Недостаток калия влияет на нервную систему, так как именно этот элемент отвечает за передачу в мышцы нервных импульсов. При его недостатке вместе с судорогами в ногах можно отметить сонливость, слабость, замедленное сердцебиение и запоры. Восполнить нехватку калия помогут следующие продукты:

  • курага;
  • орехи;
  • картофель;
  • морская капуста.

Из-за нехватки пиридоксина (витамина В6) появляются не только судороги, но и раздражительность, кариес, нарушения в работе пищеварения, ранний токсикоз. Восполнить нехватку пиридоксина помогут:

  • орехи;
  • облепиха;
  • рыба;
  • куриное мясо;
  • гранат.

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Чем помочь себе при судорогах

Во время приступа нужно постараться расслабить ноги и вытянуть их, выставив пятки вперед. Затем приложить к ногам грелку с теплой водой, завернутую в ткань.

Если судороги продолжительные и интенсивные, то можно выпить таблетку Парацетамола, а затем полежать в теплой ванне. В этом случае о проблеме лучше рассказать гинекологу во время следующего посещения женской консультации.

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Акушерство и гинекология
Судороги в ногах: почему они беспокоят будущую маму
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