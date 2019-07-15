Судороги в ногах: почему они беспокоят будущую маму

Беременная женщина просыпается от резкой и сильной боли в икроножных мышцах. На самом деле эта проблема довольно частая. Причин ее появления несколько, и все они разрешимы.
Несколько слов о причинах
В первую очередь нужно обратить внимание на рацион беременной женщины. С продуктами питания она должна получать все необходимые витамины и минералы. Их также можно пить в таблетках, комплексно. Из-за их недостатка могут появиться судороги.
Однако иногда их причиной становится токсикоз. Из-за многократной рвоты организм теряет полезные питательные вещества. В редких случаях судороги появляются из-за заболеваний вен.
В 3 триместре судороги могут появиться из-за давления матки на нижнюю полую вену и варикоза. Если женщина мало двигается, то от этого тоже ситуация не станет лучше.
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Анемия
Появление железодефицитной анемии нередко провоцирует понижение гемоглобина. При недостатке железа врач может рекомендовать соответствующие препараты, а также порекомендовать продукты с его содержанием:
Дефицит магния
Также будущие мамы часто испытывают недостаток магния, так как во время беременности он в большом количестве расходуется организмом. При его дефиците у женщины возникают судороги. Восполнить недостаток помогут препараты магния, а также следующие продукты:
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Дефицит кальция и калия
Но и при недостатке кальция будущей маме не следует ждать спокойных ночей. При нем нужно отказаться от кофеинсодержащих продуктов. А вот молочные продукты есть очень даже нужно.
Недостаток калия влияет на нервную систему, так как именно этот элемент отвечает за передачу в мышцы нервных импульсов. При его недостатке вместе с судорогами в ногах можно отметить сонливость, слабость, замедленное сердцебиение и запоры. Восполнить нехватку калия помогут следующие продукты:
Из-за нехватки пиридоксина (витамина В6) появляются не только судороги, но и раздражительность, кариес, нарушения в работе пищеварения, ранний токсикоз. Восполнить нехватку пиридоксина помогут:
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Чем помочь себе при судорогах
Во время приступа нужно постараться расслабить ноги и вытянуть их, выставив пятки вперед. Затем приложить к ногам грелку с теплой водой, завернутую в ткань.
Если судороги продолжительные и интенсивные, то можно выпить таблетку Парацетамола, а затем полежать в теплой ванне. В этом случае о проблеме лучше рассказать гинекологу во время следующего посещения женской консультации.
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