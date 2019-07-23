Мята и шалфей: что еще можно использовать для уменьшения лактации?

Как только малыш достигает определенного возраста, перед кормящей матерью встает вопрос: как прекратить лактацию и научить ребенка обходиться без груди? В данном случае нет однозначных критериев, когда это стоит сделать. Первым делом нужно оценить собственный эмоциональный настрой и физическое состояние. Если ребенок вполне нормально чувствует себя без груди, то и мама может задуматься, как закончить лактацию.

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Как правильно прекратить лактацию?

Чтобы процесс остановки кормления грудью пошел быстрее, специалисты советуют убрать из своего рациона все продукты и напитки, провоцирующие выделение молока. Сюда входят различные чаи, супы и регулярное употребление теплых первых блюд.

Как только молоко прекратило поступать, не следует сразу же возвращаться к прежнему питанию. Еще несколько месяцев желательно потерпеть и не употреблять все то, что может спровоцировать его появление (например, пиво).

Если будут мучить боли в районе груди, то рекомендуется попить отвары из успокаивающих трав и обратиться к маммологу.

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Лечебные растения, уменьшающие лактацию

Функциональное предназначение большей части травяных сборов, которые могут быть использованы для отлучения малыша от груди, это вывод излишней жидкости из организма. Ввиду этого, у некоторых из них может наблюдаться мочегонный эффект. В первую очередь речь идет о хвоще, девясиле, петрушке, базилике и бруснике.

Помимо перечисленных трав, полезное действие оказывают настойки и отвары из белладонны, шалфея и жасмина.

Первый из них готовится следующим образом: 5 г травы нужно смешать со стаканом водки и убрать настаиваться в течение 7 дней. Далее, средство нужно пропустить через марлю и пить по 5 капель каждые 6 часов. В день не больше 15 капель.

Настой из шалфея тоже может продемонстрировать отличный эффект, но готовится иначе: 20 г высушенного растения нужно положить в емкость, залить 300 мл кипятка и оставить запариваться ровно на час. В конце приготовления смесь необходимо процедить. Пить три раза в день по половине стакана.

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Кроме того, в перечень максимально эффективных народных средств для уменьшения лактации можно отнести отвар из перечной мяты.

Рецепт приготовления предельно прост: 20-30 г запашистой травы (в засушенном виде) измельчить, залить 400 мл крутого кипятка и оставить настаиваться в течение часа. Далее, отвар процеживается и пьется по полстакана перед каждым крупным приемом пищи. Рекомендуется употреблять этот чудодейственный напиток в свежем виде и хранить не более двух суток.

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