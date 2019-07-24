Борьба с атеросклерозом народными средствами

У некоторых людей, кому за 60 лет, нередко проявляются следующие симптомы: головокружение, усталость, гул в ушах и мушки перед глазами. В большинстве случаев это говорит о развитии атеросклероза, который благополучно лечится с помощью средств, приготовленных из природных компонентов.

Мёд

От вышеуказанного недуга хорошо спасает настойка с основным компонентом в виде майского меда.

Для приготовления этого средства потребуется: 25 г меда и одна луковица. Рецепт прост: лук измельчить до кашеобразного состояния и смешать с медом. Пить каждое утро на голодный желудок, а также за 2-3 минуты до обеда и ужина.

Помимо этого, можно использовать и такой вариант лечения: каждое утро выпивать одну чайную ложку подсолнечного масла, а вечером съедать около 20 г меда вместе с грецкими орехами.

Лечение с помощью данных рецептов окажется эффективным, если из рациона будет исключена жирная пища: баранина, свинина, наваристые супы, копченое мясо и прочее.

Ванна из крапивы

Довольно нестандартное лечение, но очень результативное - это ванны из крапивы. Проявят максимальный эффект при терапии облитерирующего атеросклероза, проявляющегося, как правило, у людей с вредными привычками (курением), так как никотин закупоривает сосуды.

Для одного купания потребуется около одного пакетика вышеуказанного растения. Крапиву нужно рассыпать по дну ванны и залить водой так, чтобы она целиком покрывала траву. Подождать полчаса. Долить еще необходимое количество воды. Принимать такую ванну рекомендуется около 30 минут. Курс лечения: 10 процедур.

Цветки клевера

Избавиться от атеросклероза можно при помощи спиртовой настойки, сделанной на цветках клевера. Ее довольно просто можно приготовить самостоятельно, придерживаясь этих правил:

10 г цветков положить в стеклянную банку;

налить в банку два с половиной стакана 40%-го этилового спирта (можно использовать водку);

оставить средство настаиваться в течение 10 дней.

По готовности настойку пьют три раза в день по 20 мл. Курс лечения - 3 месяца. Далее, нужно сделать перерыв около 5-6 месяцев, после чего повторить терапию.

Софора японская

Это довольно старый рецепт и переходит из поколения в поколение уже сотни лет. Настой из этого растения можно приготовить следующим образом: стручки этого дерева необходимо измельчить (потребуется около одного стакана) и залить полулитром водки. Затем средство должно настаиваться в течение 41 дня в прохладном месте.

Готовую настойку пить по 20 мл до приема пищи три раза в день. Терапевтический курс - три месяца.

Фото: aboutdiabetes.ru

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