Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Анна Стрельцова

Гуанабана - малоизвестный, но очень полезный фрукт

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Суперфудом может быть что угодно, например, типичное брокколи и чеснок, либо малоизвестное тараканье молоко. Но мало кто знает о гуанабане или как иначе его называют — сметанном яблоке. Наша статья посвящена именно этому, невообразимо полезному, фрукту.

Что это такое?

Сметанное яблоко (гуанабана) — тропический фрукт, "дитя" вечнозеленого растения, которое можно встретить в жарких странах. Кроме умопомрачительного вкуса (в Бразилии и на Гаити его зачастую предлагают в качестве десерта), гуанабана может продемонстрировать мощный витаминный комплект.

По информации от специалистов, данный плод включает в себя свыше 200 химических комбинаций в своей мякоти, листьях и стебле, которые и несут в себе все самое полезное для нашего организма. Особенно отмечается обилие алкалоидов, фенола и ацетогенинов в составе этого фрукта.

В среднем плоде находится порядка 66 калорий, 1 г белка, 16 г углеводов, 3 г клетчатки и огромное множество витаминов и минералов, например, магний, витамин C, калий и тиамин. Все это в совокупности делает сметанное яблоко настоящим суперфудом, который хоть один раз должен попробовать каждый.

Читайте также: Этот экзотический и очень полезный фрукт авокадо

При воспалительных процессах

Если человек находится в поиске средств для борьбы с воспалениями, то употребление гуанабаны — идеальный способ. В результате исследований было выявлено, что этот фрукт уменьшает экспрессию некоторых воспалительных соединений, учитывая белок цитокин, передающий данные от клетки к клетке.

Для поддержания иммунитета

Сметанное яблоко — еще неплохой вариант для защиты от простуды, вредных микроорганизмов и вирусов. В нем содержатся флавоноиды, стероиды и алкалоиды, которые демонстрируют эффективность при борьбе с вредителями. Фрукт поможет даже при герпесе.

Читайте также: Экзотический фрукт спасет от ожирения

Защита от онкологии

Пока не было проведено научной деятельности на эту тему, но есть ряд свидетельств, показывающих, что данный фрукт имеет потенциал в борьбе с клетками рака.

По информации специалистов, не так давно был проведен систематический обзор, который постановил, что экстракт листьев вышеуказанного растения оказывает некое противораковое действие, а опыты на грызунах показали, что он способствует уменьшению новообразования в размерах при разных видах онкологии.

Есть мнение, что ацетогенины, находящиеся в плоде, ингибируют рост раковых клеток, перекрывая им поступление глюкозы и поддерживая синтез антиоксидантных соединений.

Читайте также: Что прячется в экзотических фруктах

Существуют ли риски?

Каждый продукт питания таит в себе риски, это же правило относится и к сметанному яблоку. Особенно при поедании больших порций. Семена фрукта, например, могут нести в себе опасность, как и чай, сделанный из листьев растения. Они способны вызвать нейротоксичность и проблемы с двигательной функцией.

Помимо этого, этот суперфуд не рекомендуется употреблять во время вынашивания малыша. Если имеются хронические недуги, то перед тем, как попробовать фрукт, нужно в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.

Читайте также: Манго-манго. Полезная экзотика 

Фото: greatlifeandmore.com

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы зож питание суперфуд гуанабана сметанное яблоко
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Гуанабана - малоизвестный, но очень полезный фрукт
Здоровье и профилактика
Гиперэкстензия коленного сустава. Причины, симптомы, лечение
Новости спорта
Необычные виды спорта для детей
Новости Все >
Реконструкцию участка трассы "Украина" в Калужской области начнут в этом году﻿
Забытые Соболь волонтеры подтверждают версию о рисовке подписей
Россельхознадзор: Минэкономразвития виновно в массовой гибели пчел
Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Глава МВД Эстонии не увидел "российскую угрозу" в Прибалтике
Джокович вышел в финал Уимблдона
Глава Минтруда США ушел в отставку
Российские клубы узнали соперников по Еврокубку
Арестованный за госизмену помощник уральского полпреда уволен
Оппозиционеров уличили в массовой фальсификации подписей
Последние материалы
Забытые Соболь волонтеры подтверждают версию о рисовке подписей
Россельхознадзор: Минэкономразвития виновно в массовой гибели пчел
Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Гиперэкстензия коленного сустава. Причины, симптомы, лечение
Глава МВД Эстонии не увидел "российскую угрозу" в Прибалтике
Необычные виды спорта для детей
Джокович вышел в финал Уимблдона
Глава Минтруда США ушел в отставку
Российские клубы узнали соперников по Еврокубку
Как содержать енота в домашних условиях
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ

Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.

Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Прибалтика
Грибаускайте: Литва должна стать "переносчиком" западных ценностей
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Православие
Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
Власть
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Мария Кравцова Петр и Павел: рыбак и интеллигент Мария Кравцова Любовь Степушова Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов
Комментарии
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Убийцу итальянского журналиста в Донбассе приговорили к 24 годам тюрьмы
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Убийцу итальянского журналиста в Донбассе приговорили к 24 годам тюрьмы
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
"Всемирный конгресс украинцев" в России ﻿не только "ел сало и пил горилку"
РФ потратила 79 млрд рублей на международное кредитование в 2019 году
В Москве по подозрению в пьяной драке задержали главу УМВД города Омска
Оппозиционеров уличили в массовой фальсификации подписей
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Убийцу итальянского журналиста в Донбассе приговорили к 24 годам тюрьмы
"Всемирный конгресс украинцев" в России ﻿не только "ел сало и пил горилку"
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Алжирцы устроили погромы в Париже после победы футбольной сборной
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ