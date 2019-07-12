Гуанабана - малоизвестный, но очень полезный фрукт

Суперфудом может быть что угодно, например, типичное брокколи и чеснок, либо малоизвестное тараканье молоко. Но мало кто знает о гуанабане или как иначе его называют — сметанном яблоке. Наша статья посвящена именно этому, невообразимо полезному, фрукту.
Что это такое?
Сметанное яблоко (гуанабана) — тропический фрукт, "дитя" вечнозеленого растения, которое можно встретить в жарких странах. Кроме умопомрачительного вкуса (в Бразилии и на Гаити его зачастую предлагают в качестве десерта), гуанабана может продемонстрировать мощный витаминный комплект.
По информации от специалистов, данный плод включает в себя свыше 200 химических комбинаций в своей мякоти, листьях и стебле, которые и несут в себе все самое полезное для нашего организма. Особенно отмечается обилие алкалоидов, фенола и ацетогенинов в составе этого фрукта.
В среднем плоде находится порядка 66 калорий, 1 г белка, 16 г углеводов, 3 г клетчатки и огромное множество витаминов и минералов, например, магний, витамин C, калий и тиамин. Все это в совокупности делает сметанное яблоко настоящим суперфудом, который хоть один раз должен попробовать каждый.
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При воспалительных процессах
Если человек находится в поиске средств для борьбы с воспалениями, то употребление гуанабаны — идеальный способ. В результате исследований было выявлено, что этот фрукт уменьшает экспрессию некоторых воспалительных соединений, учитывая белок цитокин, передающий данные от клетки к клетке.
Для поддержания иммунитета
Сметанное яблоко — еще неплохой вариант для защиты от простуды, вредных микроорганизмов и вирусов. В нем содержатся флавоноиды, стероиды и алкалоиды, которые демонстрируют эффективность при борьбе с вредителями. Фрукт поможет даже при герпесе.
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Защита от онкологии
Пока не было проведено научной деятельности на эту тему, но есть ряд свидетельств, показывающих, что данный фрукт имеет потенциал в борьбе с клетками рака.
По информации специалистов, не так давно был проведен систематический обзор, который постановил, что экстракт листьев вышеуказанного растения оказывает некое противораковое действие, а опыты на грызунах показали, что он способствует уменьшению новообразования в размерах при разных видах онкологии.
Есть мнение, что ацетогенины, находящиеся в плоде, ингибируют рост раковых клеток, перекрывая им поступление глюкозы и поддерживая синтез антиоксидантных соединений.
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Существуют ли риски?
Каждый продукт питания таит в себе риски, это же правило относится и к сметанному яблоку. Особенно при поедании больших порций. Семена фрукта, например, могут нести в себе опасность, как и чай, сделанный из листьев растения. Они способны вызвать нейротоксичность и проблемы с двигательной функцией.
Помимо этого, этот суперфуд не рекомендуется употреблять во время вынашивания малыша. Если имеются хронические недуги, то перед тем, как попробовать фрукт, нужно в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.
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Фото: greatlifeandmore.com
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