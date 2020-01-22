Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Как справиться с аллергией на домашнего питомца

Здоровье » Здоровье и профилактика

Аллергия на животных затрагивает около 10 процентов населения. Несмотря на возможность появления таких симптомов, как чихание, кожная сыпь и даже астма, многие склонные к аллергии люди по-прежнему имеют домашних животных. Многие из таких людей обращаются к воздушным фильтрам, чтобы легче дышать в компании своих пушистых друзей. Но могут ли эти очистители действительно выполнить свою работу?

Происхождение аллергенов

Важно понять, откуда берутся аллергены от домашних животных, потому что вопреки распространенному мнению, они не происходят из шерсти, меха или перьев домашних животных.

Аллергены домашних животных на самом деле представляют собой белки, выделяемые слюной, мочой и кожными железами животных, которые высыхают на мертвой коже и выделяются в виде перхоти.

Оказавшись в воздухе, крошечные хлопья могут приземлиться на поверхности, включая мебель, постельные принадлежности, ковры, стены и шторы.

Поймать эти аллергены без специальных фильтров может быть сложно, в основном потому, что они маленькие. Единицей измерения для частиц воздуха является микрон, и большинство обычных комнатных кондиционеров могут захватывать только частицы размером 10 микрон или больше. Все, что меньше 10 микрон, включая пыльцу, пыль, плесень и шерсть домашних животных, не видно невооруженным глазом.

В частности, перхоть домашних животных является одной из самых маленьких из этих мелких частиц, что означает, что она может задерживаться в воздухе дольше до оседания.

Основы фильтрации воздуха

Есть две основные технологии, используемые для удаления нежелательных частиц из воздуха, в том числе аллергенов.

  • Первая — это механическая система, которая фиксирует их на фильтрах.

Они популярны среди людей, страдающих аллергией на домашних животных, потому что у них мелкие сита и они могут улавливать много мелких аллергенов. Однако такие фильтры могут быть дорогостоящими, поскольку их необходимо периодически заменять, в зависимости от того, как часто вы их используете.

  • В качестве альтернативы, некоторые выбирают электронные системы фильтрации воздуха, которые работают по электростатической технологии.

Они работают, втягивая воздух через секцию ионизации, где аллергены получают электрический заряд. Заряженные частицы затем либо собираются на плоских пластинах, либо, если вы используете генератор ионов, выпускаются в воздух, где их заряд помогает им быстро прикрепляться к другим частицам и оседать на поверхностях.

Недостатки 

  • вы должны следить и чистить любую область, где могли осесть ионизированные аллергены (которая может быть практически везде, включая стены или пол).
  • они создают озон, который может быть токсичным в больших количествах, и наносить вред легким даже в небольших количествах.

Полезны ли эти воздушные фильтры для борьбы с домашними аллергенами в вашем доме? Ответ и "да" и "нет". Типичные воздухоочистители воздействуют только на частицы, которые все еще находятся в воздухе, поэтому они мало что делают для устранения перхоти, которая уже приземлилась и осела на тканях, ковра, стенах и других поверхностях. Однако, хотя он по-прежнему не устраняет аллергены полностью, фильтр, используемый в сочетании с регулярной уборкой в ​​доме, может быть хорошим способом для дальнейшего уменьшения общего количества животной перхоти в доме.

Фото: medium.com

Темы воздух аллергия здоровье аллергены домашние животные фильтрация воздуха
Актуальная аналитика
Авто
Без хороших фото машинку не продать: делаем правильные фотографии
Здоровье и профилактика
Как справиться с аллергией на домашнего питомца
Формула небес
Чем крыса этого года отличается от крысы-2008
Новости Все >
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Симоньян опровергла свою госпитализацию
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребенку
Главреда RT Маргариту Симоньян увезли в реанимацию
В Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов
Агент: Кокорин отказался переходить в "Сочи"
"Зенит" проведёт разговор с Семаком из-за его слов о Кокорине
Коллекторов в России хотят допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Олимпийский футбольный отбор перенесен из Уханя из-за коронавируса
Путин: потребительскую корзину необходимо пересматривать
Последние материалы
"Зенит" проведёт разговор с Семаком из-за его слов о Кокорине
Коллекторов в России хотят допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Чем крыса этого года отличается от крысы-2008
Олимпийский футбольный отбор перенесен из Уханя из-за коронавируса
Путин: потребительскую корзину необходимо пересматривать
Коста - Рика - страна, в которой нет армии
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
У частной "скорой" в Москве нашли просроченные медикаменты
Мигранты перевели из РФ огромные деньги
Утконосы Австралии находятся под угрозой исчезновения
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Симоньян опровергла свою госпитализацию
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Как алкоголь меняет нашу психику
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Дмитрий Козак покинет правительство
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Жители Новосибирска все чаще выбирают метро
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ