Как справиться с аллергией на домашнего питомца

Аллергия на животных затрагивает около 10 процентов населения. Несмотря на возможность появления таких симптомов, как чихание, кожная сыпь и даже астма, многие склонные к аллергии люди по-прежнему имеют домашних животных. Многие из таких людей обращаются к воздушным фильтрам, чтобы легче дышать в компании своих пушистых друзей. Но могут ли эти очистители действительно выполнить свою работу?

Происхождение аллергенов

Важно понять, откуда берутся аллергены от домашних животных, потому что вопреки распространенному мнению, они не происходят из шерсти, меха или перьев домашних животных.

Аллергены домашних животных на самом деле представляют собой белки, выделяемые слюной, мочой и кожными железами животных, которые высыхают на мертвой коже и выделяются в виде перхоти.

Оказавшись в воздухе, крошечные хлопья могут приземлиться на поверхности, включая мебель, постельные принадлежности, ковры, стены и шторы.

Поймать эти аллергены без специальных фильтров может быть сложно, в основном потому, что они маленькие. Единицей измерения для частиц воздуха является микрон, и большинство обычных комнатных кондиционеров могут захватывать только частицы размером 10 микрон или больше. Все, что меньше 10 микрон, включая пыльцу, пыль, плесень и шерсть домашних животных, не видно невооруженным глазом.

В частности, перхоть домашних животных является одной из самых маленьких из этих мелких частиц, что означает, что она может задерживаться в воздухе дольше до оседания.

Основы фильтрации воздуха

Есть две основные технологии, используемые для удаления нежелательных частиц из воздуха, в том числе аллергенов.

Первая — это механическая система, которая фиксирует их на фильтрах.

Они популярны среди людей, страдающих аллергией на домашних животных, потому что у них мелкие сита и они могут улавливать много мелких аллергенов. Однако такие фильтры могут быть дорогостоящими, поскольку их необходимо периодически заменять, в зависимости от того, как часто вы их используете.

В качестве альтернативы, некоторые выбирают электронные системы фильтрации воздуха, которые работают по электростатической технологии.

Они работают, втягивая воздух через секцию ионизации, где аллергены получают электрический заряд. Заряженные частицы затем либо собираются на плоских пластинах, либо, если вы используете генератор ионов, выпускаются в воздух, где их заряд помогает им быстро прикрепляться к другим частицам и оседать на поверхностях.

Недостатки

вы должны следить и чистить любую область, где могли осесть ионизированные аллергены (которая может быть практически везде, включая стены или пол).

они создают озон, который может быть токсичным в больших количествах, и наносить вред легким даже в небольших количествах.

Полезны ли эти воздушные фильтры для борьбы с домашними аллергенами в вашем доме? Ответ и "да" и "нет". Типичные воздухоочистители воздействуют только на частицы, которые все еще находятся в воздухе, поэтому они мало что делают для устранения перхоти, которая уже приземлилась и осела на тканях, ковра, стенах и других поверхностях. Однако, хотя он по-прежнему не устраняет аллергены полностью, фильтр, используемый в сочетании с регулярной уборкой в ​​доме, может быть хорошим способом для дальнейшего уменьшения общего количества животной перхоти в доме.

Фото: medium.com