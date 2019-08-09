Отказ от вредной пищи и переход на здоровую, конечно, отражается на желудке, кишечнике и мозге. Организм в целом должен привыкнуть к другой еде. Мозг играет важную роль в наборе веса, потому что он выступает в виде определенного контролера, что успешно доказали в одном исследовании ученые из Шотландии.
Чем старше мы становимся, тем ленивее наш мозг: он практически не контролирует и не регулирует наш аппетит. Дело в том, что клетки, которые являются ответственными за контроль просто со временем стареют, а значит, начинают справляться со своими обязанностями хуже с каждым годом. В связи с этим для человеческого организма с каждым годом требуется больше еды, соответственно, повышается риск переедания. Как избавиться от данной проблемы? Самый лучший способ - это начать приучать свой организм к здоровому образу жизни с раннего возраста. Чтобы процесс был упростился, предлагаем несколько хитростей для этого.
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Всегда нужно есть вкусно. То, что полезная еда невкусная - это всего лишь глупый стереотип. Да, в натуральной пище отсутствуют различные подсластители и вкусовые добавки на химической основе, поэтому она будет казаться более пресной, но в то же время такая пища не принесет вреда здоровью и не станет своеобразным наркотиком. В связи с этим самые вкусные и одновременно опасные блюда просто меняют на здоровую и полезную альтернативу.
Итак, если вы хотите лазанью, меняйте ее на сырное меланзане. Жареную картошку меняем на обычную картошку, которую предварительно запекли в духовке с натуральными специями. Мороженое можно сделать дома, и оно будет менее калорийным. Масло, которым вы заправляете салаты, можно заменить на оливковое и лимонный сок. Если правильная еда, это не значит, что от выпечки придется отказаться, просто меняем обычную муку на цельнозерновую с отрубями или на овсяную муку.
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Вместо сахара начните употреблять сахарозаменитель на основе стевии - природного сахарозаменителя. От любимых макарон не нужно отказываться, просто отдавайте свое предпочтение тем, которые сделаны из твердых сортов пшеницы. Жирное мясо тоже стоит вычеркнуть из меню и употреблять вместо него грудку курицы, мясо индейки и кролика. Если вдруг захочется "пироженку", съешьте "зефирку" или горький шоколад, в котором содержится 75-80% какао. Если сложно самостоятельно найти альтернативу своим любимым блюдам, сходите на консультацию к нутрициологу - тренеру или к диетологу, они-то точно вам подскажут, что и как заменить.
А теперь второй секрет: питайтесь не только правильно, но и красиво! Любое блюдо, которое вы собираетесь употребить в пищу нужно украшать, например, сежей зеленью, болгарским перцем разных цветов, семенами льна и другими деталями, которые придадут контраст блюду. То, что вы собираетесь есть, должно быть похоже на блюдо, которое только что сотворил шеф - повар. Так, прием пищи пройдет намного лучше, и картинка поможет немного обмануть ваш мозг, будет казаться, что это очень вредное блюдо, а значит, невкусным оно просто не может не быть!
Фото: m.news.yandex.ua
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