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Автор Виктория Душкина

Почему вставать по будильнику вредно?

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Если изо дня в день вы просыпаетесь исключительно по звукам будильника, то отказывайтесь от этой привычки, иначе нервных расстройств вам не миновать.

Казалось бы, такое безобидное устройство, как будильник, может привести к серьёзным неврологическим проблемам вроде упадка сил, депрессий и других. Это выяснили ученые после проведенных в Шотландии исследований. Привычку вставать по нему они приравнивают к таким же вредным, как, например, алкогольная или табачная зависимость.

Первую, вторую и пятую фазы человеческого сна учёные назвали самими благоприятными для пробуждения. Они утверждают, что просыпаться в эти периоды намного легче, и ощущать себя человек будет куда более отдохнувшим.

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Однако на подъём в третью и четвертую фазы организм и мозг человека реагируют совершенно обратным способом. Это воспринимается ими как стресс, потому как сон в эти фазы глубокий, а не лёгкий, как при других трёх. Более того, в таком случае выбрасывается слишком большое количество адреналина в кровь.

Что еще более опасно это откладывание будильника на еще пять минут. Вполне возможен тот факт, что при звоне устройства вы находились в легкой фазе сна, а значит, смогли бы встать легко и без особых последствий в продолжение дня. Однако через те самые пять минут вы можете оказаться уже в глубокой фазе сна. А подъём во время него, как уже было оговорено ранее, куда более вреден для здоровья и организма в целом. Такие постоянные откладывания нарушают весь цикл биологических часов и всю работу тела. Это, в свою очередь, ведёт к уменьшению трудоспособности, концентрации внимания и активности. Пять минут вряд ли помогут вам взбодриться, так что просыпаться следует по первому же сигналу. Однако слишком резко вскакивать с кровати тоже не рекомендуется, пусть пробуждение будет плавным и приятным. Потянитесь в постели, включите радующую вас музыку и подумайте о том, что хорошего ждёт вас в новом дне. 

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Не выспавшись, люди становятся очень раздражительными, теряют ориентацию в пространстве, что провоцирует возникновение расстройств нервной системы, за счёт чего происходит уменьшение работы мозговой активности и интеллекта.

Для предотвращения таких ситуаций медики рекомендуют приучивать себя к режиму. Ложиться необходимо каждый день в одинаковое время, как и вставать. Акцент стоит сделать на втором: просыпаться нужно не по звуку тех или иных устройств, а согласно отвечающим в организме за это биоритмам. Для того, чтобы они не подводили, и вы не просыпали работу, старайтесь выделять на сон не менее семи с половиной часов.

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Темы мозг стресс будильник неврология пробуждение
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