Пониженная скорость метаболизма чаще всего связана с тем, что организм накапливает в себе лишний жир. А чем быстрее метаболизм, тем быстрее сгорают калории.
Увы, многие современные люди имеют проблемы с медленным метаболизированием, что приводит к росту индекса массы тела. Но к счастью, существует немало простых способов, которые могут решить эти проблемы, не прибегая к истязанию себя диетами и чрезмерными физическими нагрузками.
Прежде всего, эксперты рекомендуют понять, что же такое на самом деле представляет
собой процесс метаболизма. Они отмечают, что вопреки мнению о том, что обмен веществ «равно» работе кишечника - это далеко не так.
Физическая активность
На самом деле совершенно неважно, сколько раз в день человек сходил в туалет. Ведь процесс метаболизации - не что иное как работа внутри клеток, представляющая различные энергетические процессы, которые абсолютно не зависят от того, как функционирует желудочно-кишечный тракт.
Разумеется, самый простой способ усилить метаболизм - физическая активность. При этом не стоит путать его с профессиональным спортом, занятия которым неподготовленному человеку даются крайне тяжело.
Достаточно просто поддерживать активность, заниматься, к примеру, фитнесом, помнить о пользе ходьбы и силовых нагрузок, и результат не заставит себя ждать.
Более того, доказано, что именно такие методы стимулируют увеличение затрат энергии не только в то время, когда вы находитесь в спортзале или бежите, но и после них.
Главное, предупреждают эксперты, занятия, чтобы они были эффективными, должны быть регулярными.
Рацион
На втором месте стоит питание человека. В среде специалистов можно услышать термин «тепловой эффект пищи». Несмотря на то что продукты, которые мы употребляем, представляют собой источник энергии, такие функции как жевание, глотание, переваривание и обмен веществ, связаны с имеющимся уже запасом энергии.
И важно понимать, что в случае минимальной обработки пищи нашему организму придется задействовать больше ресурсов. Именно поэтому и рекомендуется употреблять продукты с грубыми волокнами, заменять белый хлеб на цельнозерновой, а сладости - на свежие фрукты и овощи и т. д.
В погоне за красивой фигурой многие люди садятся на безбелковые диеты. А ведь именно белок обладает весьма эффективными свойствами, способствующими похудению, поскольку представляет собой термогенный пищевой ингредиент.
Главное, употреблять его правильно. К тому же многие продукты, содержащие белок, являются теми самыми наименее обработанными, которые так нужны организму для хорошего метаболизма. Белок содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах, во всех видах бобовых и т. д.
Пряности и травы
Кроме того, среди продуктов, употребляемых в пищу, неоценимое воздействие на процессы сжигания жира оказывают различные пряности и травы. Вот почему представители некоторых национальностей, которые не мыслят свою жизнь без разнообразных приправ, отличаются худобой, подтянутым телом и здоровьем. Однако нужно учитывать, что некоторые специи нельзя употреблять людям, имеющим проблемы с ЖКТ, поскольку они раздражают слизистую желудка.
Полноценный сон
Еще одна функция организма, отвечающая за метаболизм, - хороший и здоровый сон. Чем крепче спит человек, тем лучше у него происходит обмен веществ, поскольку сон оказывает влияние на состоянием всего нашего организма, в том числе и механизмы, которые управляют энергией.
Фото: bassein-razumnoe.ru
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