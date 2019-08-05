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Автор Яна Кузнецова

Советы, как быстро победить бессонницу

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В наше время на бессонницу хотя бы раз в жизни жаловался каждый взрослый человек. Особенно если учесть, что многие люди живут в крупных и шумных городах, где постоянно получают переизбыток информации. Как же справиться с неприятным недугом и вернуть себе полноценный здоровый сон?

Причины нарушения сна

В первую очередь возникновение бессонницы говорит о том, что подверженный ей человек имеет в своей жизни слишком много стресса. Он может причинять большой дискомфорт вплоть до ощущения неконтролируемого страха и депрессии. Чтобы от этого избавиться, следует регулярно отдыхать, и необходимо осознать причины, приведшие к возникновению стресса в вашей жизни.

Плохие привычки, такие как курение и употребление алкоголя, тоже являются прямой угрозой здоровому сну. Нередки случаи, когда бессонница возникает на фоне принятия человеком разных таблеток и гормональных препаратов.

Способы борьбы с бессонницей

Если бессонница - не самый частый ваш гость, а лишь временное явление, вам по силам бороться с ней самостоятельно, не прибегая к помощи врачей и снотворного. Существует несколько простых, но действенных советов, которые помогут вам расслабиться и заснуть.

Еда

Неожиданный, но, пожалуй, самый приятный способ. Еда снижает уровень общего стресса и дает вам почувствовать себя в безопасности. Главное, использовать правильное меню. Еда должна содержать в себе углеводы, это может быть стакан молока, банан, диетическое мясо, и, что самое замечательное, вкусные булочки и пирожные. Но следует, конечно же, соблюдать меру!

Вечерняя прогулка или чтение книги

Прогулка или книга помогут успокоить сознание и настроиться на отдых. Не стоит рассчитывать на телевизор или компьютер в тех случаях, когда вы страдаете бессонницей. Мерцающий экран да еще и с движущимися картинками лишь будоражит воображение и заставляет испытывать уйму ненужных эмоций.

Настойка из полыни

Полынь считается незаменимым средством в борьбе с бессонницей. Настойка готовится легко: 1-2 ст. л. травы полыни настаивать в 2-х стаканах кипятка в течение двух часов. Пить рекомендуется за несколько минут до того, как отправиться в постель.

Подушка с травами

Содержимое подушки может быть индивидуальным у каждого, в зависимости от обонятельных предпочтений. Мешочек можно набить ромашкой, хвоей сосны или орешником - успокаивающими за счет эфирных масел растениями. Кладут такую подушечку обычно около головы.

Чай из укропа

Простой рецепт поможет справиться с бессонницей: 1 ст. л. свежего укропа заливается стаканом кипятка и настаивается в течение двух часов. Пить следует три раза в день по половине стакана до еды и один стакан на ночь.

Перестать волноваться

Пожалуй, главный совет - перестать волноваться. Бессонницу не надо принимать близко к сердцу, поскольку вред организму наносится именно тогда, когда вы переживаете на этот счет. Просто направьте ваши мысли в приятное русло и не концентрируйте внимание на попытках уснуть.

 Фото: ustinka.kz

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Темы рецепты бессонница рекомендации способы борьбы с бессонницей
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