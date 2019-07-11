Как стресс влияет на объём мозга?

Часто мы оказываемся в состоянии стресса: из-за дедлайнов на работе, давления со стороны близких, проблем со второй половинкой… Обычно, говоря о вреде стресса, упоминают только нервную систему, потому что влияние на неё является самым очевидным. Однако недавние исследования показали, что объём человеческого мозга может уменьшаться в зависимости от того, насколько сильно вы переживаете о чем-то.
Если уровень гормона стресса (кортизола) становится выше нормы, то объём мозга и способность человека запоминать уменьшаются. Ещё точно не установили, только ли от стресса сокращается объём мозг, или есть что-то ещё, что приводит к такому плачевному результату, но связь между ними существует.
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Кортизол вырабатывается организмом как реакция на состояние нервного возбуждения или некое хроническое воспаление. Одно из исследований подтвердило, что из-за чрезмерного количества этого гормона те отделы мозга, которые отвечают за память, становятся меньше. Тем не менее, это не значит, что клетки умирают, скорее всего, у человека могут быть неврологические нарушения.
Для последнего изучения связи между стрессом и сокращением объёма мозга группа учёных, работой которых руководил доцент университета Джона Хопкинса, наблюдала за функционированием двух тысяч людей. Эксперты взяли несколько анализов у подопечных, чтобы узнать уровень кортизола, а затем проверили, какова их память, логика и внимание.
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В ходе исследование участников разделили на тех, у кого высокий уровень кортизола, у кого низкий, а у кого средний. По итогу стало ясно, что способность к запоминанию у первых ниже, чем у всех остальных. Особенно это касалось женщин. Также у людей, чей уровень кортизола был выше нормы, наблюдались повреждения белого вещества.
Однако один из известных неврологов, Брюс Макьюэн (Университет Рокфеллера), который не принимал участия в подобном исследовании, просит не делать поспешных выводов. По его мнению, необязательно только стресс может быть причиной того, что у человека увеличивается уровень кортизола. Так как проблема недостаточно хорошо изучена, мы можем не знать каких-то дополнительных факторов.
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Если в вашей жизни происходят события, способные заставить вас нервничать и находиться в состоянии постоянного стресса, кортизол действительно может начать выделяться более активно. Однако на его выработку могут повлиять и другие причины, например, воспаление, с которым организм начинает бороться.
По словам учёных, исследование будет продолжено в будущем. А пока вы можете постараться сократить уровень стресса, так сказать, в целях профилактики.
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Фото: chronicpain.newlifeoutlook.com
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