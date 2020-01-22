Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Анна Смирнова

Хронический недосып может стать причиной болезни Альцгеймера

Здоровье » Здоровье и профилактика

Здоровый и полноценный сон играет главенствующую роль не только для хорошего самочувствия человека, но и для всех жизненно важных функций его организма. В случае его нехватки человек может погибнуть.

По словам ученых из США, которые много лет занимаются исследованиями влияния сна, хронический или даже частый недосып несет в себе серьезные угрозы, поскольку сон является главным источником для восстановления сил любого живого существа.

Сон, отмечают ученые, полезен в любое время, чтобы привести в порядок самочувствие, но именно ночной сон оказывает большое влияние на здоровье человека.

Но при этом крайне важно соблюдать и его режим, поскольку в этом случае происходит влияние на:

  • функционирование нервной системы,
  • интеллект,
  • и даже настроения.

Кроме того, ночной сон положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

В случае же, если в графике отхождения к ночному сну происходят изменения, организм начинает испытывать колоссальный стресс, из-за которого начинается сбой во всем организме.

Как недосып влияет на мозг

Ранее ученые обнародовали результаты своих работ, в которых изучали как сон оказывает влияние на работу мозга.

Так, было установлено, что разные области этого органа реагируют на нехватку сна каждый по-своему: если одним отделам мозга это несет небольшие проблемы, то другие в буквальном смысле слова начинают страдать и "ломаться".

Особенно, как доказали эксперименты, это касается участков мозга ответственных за концентрацию внимания и решения проблем.

Кроме того, по наблюдениям, которые сомнологи проводят много лет, при дефиците сна возрастают риски получить слабоумие в пожилом возрасте. По мнению экспертов, это связано с тем, что белки, которые гипотетически ответственны за слабоумие, становятся уязвимыми.

В частности сообщается, что болезнь Альцгеймера, механизмы которой до сих пор полностью неизвестны ученым, вполне вероятно, вызывается постоянными недосыпаниями, нарушениями сна и т. д., поскольку эти процессы вызывают чрезвычайное накопление белка бета-амилоида, который характерен для пациентов со слабоумием.

И в то же время опыты, проведенные на лабораторных грызунах, показали, что сон способствует очищению мозга от различных токсинов, таким образом потенциально снижая риски возникновения деменций.

Фото: treatheadaches. com

Темы сон мозг ученые организм здоровье слабоумие ночной сон альцгеймер
Актуальная аналитика
Правительство
Что сделать, чтобы новое правительство не стало переменой декораций
Ближний Восток
Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны
Здоровье и профилактика
Хронический недосып может стать причиной болезни Альцгеймера
Новости Все >
Мигранты перевели из РФ огромные деньги
Утконосы Австралии находятся под угрозой исчезновения
Ласицкене негативно оценивает шансы выступить на Олимпиаде-2020
Супругов нашли мертвыми на следующий день после ремонта в квартире
Новый генпрокурор России принял присягу
Испанская "Осасуна" подтвердила участие в договорных матчах
Шестидневная учебная неделя может навредить здоровью школьников
Президентом Греции впервые станет женщина
Эксперты назвали страны, которые мечтают посетить российские туристы
Гендиректор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"
Последние материалы
Что сделать, чтобы новое правительство не стало переменой декораций
Новый генпрокурор России принял присягу
Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны
Испанская "Осасуна" подтвердила участие в договорных матчах
Шестидневная учебная неделя может навредить здоровью школьников
Президентом Греции впервые станет женщина
Эксперты назвали страны, которые мечтают посетить российские туристы
Гендиректор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"
Мировые СМИ: новое правительство будет поднимать экономику России
На "Розе Хутор" начались горнолыжные занятия для детей с инвалидностью
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Как алкоголь меняет нашу психику
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Дмитрий Козак покинет правительство
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Жители Новосибирска все чаще выбирают метро
Россия сохранит население, а Болгария станет государством цыган и мигрантов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ