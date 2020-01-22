Хронический недосып может стать причиной болезни Альцгеймера

Здоровый и полноценный сон играет главенствующую роль не только для хорошего самочувствия человека, но и для всех жизненно важных функций его организма. В случае его нехватки человек может погибнуть.

По словам ученых из США, которые много лет занимаются исследованиями влияния сна, хронический или даже частый недосып несет в себе серьезные угрозы, поскольку сон является главным источником для восстановления сил любого живого существа.

Сон, отмечают ученые, полезен в любое время, чтобы привести в порядок самочувствие, но именно ночной сон оказывает большое влияние на здоровье человека.

Но при этом крайне важно соблюдать и его режим, поскольку в этом случае происходит влияние на:

функционирование нервной системы,

интеллект,

и даже настроения.

Кроме того, ночной сон положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

В случае же, если в графике отхождения к ночному сну происходят изменения, организм начинает испытывать колоссальный стресс, из-за которого начинается сбой во всем организме.

Как недосып влияет на мозг

Ранее ученые обнародовали результаты своих работ, в которых изучали как сон оказывает влияние на работу мозга.

Так, было установлено, что разные области этого органа реагируют на нехватку сна каждый по-своему: если одним отделам мозга это несет небольшие проблемы, то другие в буквальном смысле слова начинают страдать и "ломаться".

Особенно, как доказали эксперименты, это касается участков мозга ответственных за концентрацию внимания и решения проблем.

Кроме того, по наблюдениям, которые сомнологи проводят много лет, при дефиците сна возрастают риски получить слабоумие в пожилом возрасте. По мнению экспертов, это связано с тем, что белки, которые гипотетически ответственны за слабоумие, становятся уязвимыми.

В частности сообщается, что болезнь Альцгеймера, механизмы которой до сих пор полностью неизвестны ученым, вполне вероятно, вызывается постоянными недосыпаниями, нарушениями сна и т. д., поскольку эти процессы вызывают чрезвычайное накопление белка бета-амилоида, который характерен для пациентов со слабоумием.

И в то же время опыты, проведенные на лабораторных грызунах, показали, что сон способствует очищению мозга от различных токсинов, таким образом потенциально снижая риски возникновения деменций.

Фото: treatheadaches. com