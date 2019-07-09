Панические атаки. Что делать?

Паническая атака — это расстройство нервной системы. Приходит оно резко и продолжается от десяти до двадцати минут в виде приступа особо обостренной тревоги.
Во время приступов может быть несколько симптомов:
Учащенное биение сердца;
Затруднение дыхания;
Тошнота;
Озноб;
Тремор рук;
Страх смерти и прочие.
Читайте также: Панические атаки - это заразно, но излечимо
Обычно такие приступы боязни наступают совершенно неконтролируемо и непредсказуемо. Человеку становится страшно за свое психическое здоровье, он боится стать сумасшедшим или умереть, однако не могут объяснить причины беспокойства.
С таким расстройством обычно встречался хотя бы однажды каждый пятый.
Обычно подобные явления происходят по психическим причинам и из-за стрессовых факторов. Однако возможны и следующие объяснения:
Перенесенные инфаркты;
Роды;
Беременность;
Начало половой жизни;
Климакс;
Приём гормонов.
Читайте также: Психологи: как распознать панические атаки
Однако произойти паническая атака может и вследствие простой перманентной неуверенности в себе и частых переживаниях.
Необходимо заметить, что у мужского пола данное явление наблюдается значительно реже.
Панические атаки разделяются медиками на несколько видов:
Спонтанные. Они приходят внезапно и без особых причин.
Ситуационные. Это реакция на определенную ситуацию. К примеру, человек боится выступать перед публикой.
Условно-ситуационные. Происходят под воздействием психотропных веществ.
Признаки панических атак:
Прежде всего, возникает ярко выраженный страх: смерти, потери сознания, неуравновешенности. Личность теряет контроль и ориентацию в пространстве и часах ;
Головокружение. Происходит ввиду выброса большого количества адреналина и усугубление человеком ситуации;
Отдышка, ускоренное биение сердца и повышение давления;
Тошнота, затуманенный разум и не уходящий страх. Человек не понимает, где он, кто он, и что с ним происходит.
Читайте также: Как отличить паническую атаку от проблем с сердцем
Что делать при ПА?
Если вы чувствуете приближение атаки, но еще можете контролировать происходящее, то есть несколько способов ее предотвратить:
1. Счёт. Начните считать количество людей, стульев, или чего-либо еще, находящегося рядом с вами.
2. Пение или чтение стихов. Пропойте в голове мотив песни или прочтите пару строк стихотворения
3. Глубокое дыхание.
4. Самовнушение. Уверяйте себя, что все хорошо и будьте спокойны.
5. Физическая нагрузка. Просто пройдитесь или сделайте пару упражнений, это отвлечет вас и избавит от судорог.
6. Массаж. Растирайте ладони в течение нескольких минут.
7. Контрастный душ. Чередуйте горячую воду с холодной попеременно, это поможет привести вас в чувство.
8. Отдохните. Часто приступы появляются из-за перенапряжения и утомленности. Займитесь любимыми расслабляющими процедурами и отдохните.
Если у вас уже возникали подобные приступы, ни в коем случае не нужно ожидать их снова и систематически думать о них. Это не поможет избежать их, а лишь напротив, привлечет к себе.
Читайте также: Боремся с паническими атаками
Фото: hermandadblanca. org
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.