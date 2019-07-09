Панические атаки. Что делать?

Паническая атака — это расстройство нервной системы. Приходит оно резко и продолжается от десяти до двадцати минут в виде приступа особо обостренной тревоги.

Во время приступов может быть несколько симптомов:

Учащенное биение сердца;

Затруднение дыхания;

Тошнота;

Озноб;

Тремор рук;

Страх смерти и прочие.

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Обычно такие приступы боязни наступают совершенно неконтролируемо и непредсказуемо. Человеку становится страшно за свое психическое здоровье, он боится стать сумасшедшим или умереть, однако не могут объяснить причины беспокойства.

С таким расстройством обычно встречался хотя бы однажды каждый пятый.

Обычно подобные явления происходят по психическим причинам и из-за стрессовых факторов. Однако возможны и следующие объяснения:

Перенесенные инфаркты;

Роды;

Беременность;

Начало половой жизни;

Климакс;

Приём гормонов.

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Однако произойти паническая атака может и вследствие простой перманентной неуверенности в себе и частых переживаниях.

Необходимо заметить, что у мужского пола данное явление наблюдается значительно реже.

Панические атаки разделяются медиками на несколько видов:

Спонтанные. Они приходят внезапно и без особых причин.

Ситуационные. Это реакция на определенную ситуацию. К примеру, человек боится выступать перед публикой.

Условно-ситуационные. Происходят под воздействием психотропных веществ.

Признаки панических атак:

Прежде всего, возникает ярко выраженный страх: смерти, потери сознания, неуравновешенности. Личность теряет контроль и ориентацию в пространстве и часах ;

Головокружение. Происходит ввиду выброса большого количества адреналина и усугубление человеком ситуации;

Отдышка, ускоренное биение сердца и повышение давления;

Тошнота, затуманенный разум и не уходящий страх. Человек не понимает, где он, кто он, и что с ним происходит.

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Что делать при ПА?

Если вы чувствуете приближение атаки, но еще можете контролировать происходящее, то есть несколько способов ее предотвратить:

1. Счёт. Начните считать количество людей, стульев, или чего-либо еще, находящегося рядом с вами.

2. Пение или чтение стихов. Пропойте в голове мотив песни или прочтите пару строк стихотворения

3. Глубокое дыхание.

4. Самовнушение. Уверяйте себя, что все хорошо и будьте спокойны.

5. Физическая нагрузка. Просто пройдитесь или сделайте пару упражнений, это отвлечет вас и избавит от судорог.

6. Массаж. Растирайте ладони в течение нескольких минут.

7. Контрастный душ. Чередуйте горячую воду с холодной попеременно, это поможет привести вас в чувство.

8. Отдохните. Часто приступы появляются из-за перенапряжения и утомленности. Займитесь любимыми расслабляющими процедурами и отдохните.

Если у вас уже возникали подобные приступы, ни в коем случае не нужно ожидать их снова и систематически думать о них. Это не поможет избежать их, а лишь напротив, привлечет к себе.

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Фото: hermandadblanca. org