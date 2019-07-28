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Автор Анна Смирнова

Как при помощи продуктов можно вернуть молодость коже

Здоровье » Красота print

Рацион человека несет пользу или вред не только общему состоянию организма, функционированию всех его систем, но также влияет и на внешние данные. И речь в данном случае идет не только о стройной фигуре.

По мнению известного пластического хирурга Энтони Юна из США, в случае если женщина будет питаться правильно, ей вполне можно будет обойтись без различных дорогостоящих процедур по омоложению.

По словам эксперта, продукты, которые мы употребляем, оказывают влияние даже на появление морщин, не говоря уже о степени эластичности кожи, ее упругости.

«Другими словами, начав питаться правильно, можно стереть годы со своего лица», - подчеркнул американский хирург. Существует перечень продуктов, которые необходимо употреблять женщинам, не желающим, чтобы прожитые ими годы «оказались» на лице, подчеркнул специалист.

Куриное яйцо

На первом месте стоят яйца, которые способствуют выработке такого важного вещества для кожи, как коллаген, обеспечивающий прочность и эластичность кожных покровов. А высокое содержание в них витамина А придаст коже лица здоровый цвет.

Томаты

Томаты или паста из томатов - второй превосходный продукт, который при его систематическом употреблении долго не даст коже состариться.

Чудодействие помидора основывается на наличии в его составе антиоксиданта ликопина, обладающего мощнейшими свойствами противовоспалительного характера. Особенно важно употреблять  помидоры в больших количествах любительницам загара, поскольку ликопин является защитой для кожи от солнечных ожогов.

Горький шоколад

Защитит кожу в этом случае и горький шоколад, в составе которого присутствуют вещества флавоноиды. Кроме того, они усиливают кровообращение, а это значит, что если систематически употреблять в пищу шоколад, который содержит в себе не менее 70% какао, здоровый и красивый румянец на щеках обеспечен.

Зеленый чай

Еще одно средство красоты - зеленый чай. Единственное условие: он должен быть непакетированным. В чае содержится достаточное количество антиоксидантов, которые необходимы коже. Кроме этого, этот напиток взбодрит не хуже кофе.

Прекрасное влияние на кожные покровы лица окажет и употребление креветок, в которых содержится большое количество витамина Е. Последний поможет сохранить кожу от повреждений или сможет быстро восстановить ее.

Также, по словам экспертов по красоте и питанию, чтобы как можно дольше сохранять молодость, нужно, чтобы в рационе присутствовали говядина, курица и рыба. Всегда нужно употреблять овощи и фрукты в максимальном количестве.

Фото: uyenphanvychi.com.vn

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Темы рацион продукты молодость кожи продукты питания
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Как при помощи продуктов можно вернуть молодость коже
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