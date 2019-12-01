Все мы не раз слышали о чудотворных свойствах иван-чая. На Руси этот чай пили еще в X веке, и уже тогда люди знали о его целебных свойствах. Во времена, когда еще не было как таковой медицины и таблеток, многие болезни лечили именно иван-чаем.
Чем же так полезен это волшебный напиток?
Иван-чай (научное название кипрей узколистный) считается уникальным растением, так как в нём содержится большое количество полезных веществ для нашего организма.
Витамин С — в кипрее этого витамина в 5-6 раз больше чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, пектин, органические кислоты, фосфор, калий, кальций и еще многие другие компоненты, так необходимые человеку, входят в состав этого растения.
Еще один большой плюс этого растения, в нём не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон.
Полезные свойства чудо напитка:
И не смотря на то, что иван-чай практически не имеет противопоказаний, стоит ограничить его употребление людям с нарушением свертываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом и индивидуальной непереносимостью тех или иных веществ, входящих в состав иван-чая.
Иван-чай бесспорно является русским суперфудом, этот чудодейственный напиток пьет уже ни одно поколение. И все же, чтобы этот чай приносил вам только пользу, не стоит его пить ежедневно более одного месяца, лучше чередуйте его с другими напитками.
Хорошего как говориться помаленьку!
Фото: vsecveti. life
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