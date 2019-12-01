Чем полезен Иван-чай: лечебные свойства

Все мы не раз слышали о чудотворных свойствах иван-чая. На Руси этот чай пили еще в X веке, и уже тогда люди знали о его целебных свойствах. Во времена, когда еще не было как таковой медицины и таблеток, многие болезни лечили именно иван-чаем.

Чем же так полезен это волшебный напиток?

Иван-чай (научное название кипрей узколистный) считается уникальным растением, так как в нём содержится большое количество полезных веществ для нашего организма.

Витамин С — в кипрее этого витамина в 5-6 раз больше чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, пектин, органические кислоты, фосфор, калий, кальций и еще многие другие компоненты, так необходимые человеку, входят в состав этого растения.

Еще один большой плюс этого растения, в нём не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон.

Полезные свойства чудо напитка:

Иван-чай улучшает работу желудочно-кишечного тракта, налаживает обменные процессы организма;

Помогает справиться с дисбактериозом и избавиться от неприятных ощущений в животе;

Повышает уровень гемоглобина в крови и восстанавливает кислотно-щелочной баланс в сосудах;

Иван-чай — натуральный антисептик. Такой помощник незаменим при различных инфекциях и воспалительных процессах;

Помогает снять стресс, расслабляет организм, заряжает его новой энергией;

Это растение некоторые называют "мужской травой", оно благоприятно влияет на работу предстательной железы;

Этот чай можно пить при грудном вскармливание и беременности, он улучшает лактацию и полезен малышам;

Считается природным антиоксидантом;

Улучшает состояние кожи, питает её всеми необходимыми элементами, восстанавливает естественный баланс кожи, стимулирует синтез коллагена.

Обладает заживляющим эффектом;

Для женщин является отличным помощником при лечении молочницы, цистита и других заболеваний мочеполовой системы;

Налаживает эффективную работу эндокринной системы;

И не смотря на то, что иван-чай практически не имеет противопоказаний, стоит ограничить его употребление людям с нарушением свертываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом и индивидуальной непереносимостью тех или иных веществ, входящих в состав иван-чая.

Иван-чай бесспорно является русским суперфудом, этот чудодейственный напиток пьет уже ни одно поколение. И все же, чтобы этот чай приносил вам только пользу, не стоит его пить ежедневно более одного месяца, лучше чередуйте его с другими напитками.

Хорошего как говориться помаленьку!

Фото: vsecveti. life