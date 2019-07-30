Продукты, бодрящие не хуже кофе

Потребность в поддержании бодрости или сохранении тонуса является актуальной среди людей, оставляющих все силы на рабочем месте. Если обращаться к статистике, можно узнать о жалобах на сонливость или усталость практически восьмидесяти процентов опрошенных. Люди не заботятся об организме, забывая о режиме сна и правильном рационе. Впоследствии тело отвечает болезнями или развитием хронической усталости.

На помощь многим приходит кофе, который помогает ощутить прилив сил и желание продолжать работать. Но эффекта хватает ненадолго, глаза снова начинают слипаться, а тело просит перевести его в горизонтальное положение. Не стоит пить слишком много кофе, лучше обратите внимание на хорошую альтернативу - продукты, способные взбодрить и не повлиять негативно на организм.

Авокадо

Благодаря высокому содержанию пантотеновой кислоты авокадо способно запускать нужную для восстановления сил переработку поступаемых с пищей калорий в энергию. Пищевые волокна, содержащиеся в авокадо, могут возвращать в норму уровень сахара, находящегося в крови. Данный фактор является значимым для приобретения чувства бодрости на долгое время. Если не знаете блюд, которые можно было приготовить из него, остановитесь на обычных тостах, их можно взять на работу в качестве перекуса. Помните, что в авокадо еще и много полезных жирных аминокислот, помогающих заботиться об иммунитете и защищающих человека от новых вирусов.

Бананы

Эти фрукты богаты углеводами и служат отличным источником для восстановления потраченных калорий после тяжелого рабочего дня или выполненной тренировки. Помимо энергии, бананы могут снабжать организм важными витаминами и микроэлементами, хорошо влияющими на иммунитет. Еще одним приятным бонусом употребления бананов является их умение восстанавливать мышцы. Это пригодится спортсменам и людям, занимающимся физической активностью. Если не жарили бананы на сковороде, обязательно попробуйте. Вкус просто замечательный, они становятся еще слаще, но не утрачивают полезных свойств.

Горький шоколад

Заварите зеленый чай, в котором содержится много кофеина, достаньте из шкафчика горькую шоколадку и начните наслаждаться моментом. Лучше отдавать предпочтением тем продуктам, содержание какао в которых превышает семьдесят пять процентов. Если вы наедитесь молочного шоколада, ситуация вряд ли исправится. Постарайтесь полюбить именно горький шоколад, так как в нем максимум пользы для организма.

Свекла

Овощ богат витаминами и микроэлементами, способными привести в активность деятельность мозга. Свекла не должна ассоциироваться с неприятным вкусом или появлением послевкусия. Правильно ее сварить - уже половина успеха. Можно добавлять свеклу в различные салаты и горячие блюда, но существует вариант и есть ее отдельно от остальных продуктов. Для этого понадобится растительное масло, которым нужно заправить натертую свеклу. При желании посыпьте сверху грецкими орехами или зеленью. Свекла положительно влияет и на сердечно-сосудистую систему.

Фото: todaywomenhealth.com

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