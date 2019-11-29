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Автор Анна Румянцева

Как не набрать вес зимой

Здоровье » Красота

О том, что в зимний период большинство людей набирает вес, знают все. Цикл один и тот же: зимой мы раздаемся вширь, весной отчаянно пытаемся сбросить килограммы, чтобы красиво выглядеть летом, осенью сохраняем фигуру по инерции, а затем все начинается заново. Но почему именно зимой увеличивается вес, известно не каждому. Стоит разобраться в причинах — таким образом можно понять, как этого избежать.

Причины набора веса зимой

В народе ходят различные теории насчет зимнего набора веса — например, такая, которая гласит, что человек толстеет зимой из-за древних инстинктов. Когда-то первобытным людям приходилось "нагуливать" жир к зиме, как и животным, чтобы защититься от холода. Сейчас ученые опровергают эту версию — подобное может случиться только из-за того, если человек часто мерзнет. Если одеваться по погоде, жировая ткань накапливаться не будет.

На самом деле, причины "зимнего ожирения" объясняется достаточно просто, если знать законы физиологии человека — то, как изменяется его гормональный фон, метаболизм, психологическое состояние. Итак, что же провоцирует приобретение лишних килограммов в холодный сезон?

1. Недостаток солнечного света

— Известно, что солнечный свет существенно влияет на человеческий организм. Увеличение количества искусственного света зимой болезненно отражается на гормональном фоне. Зимой на наш вес влияют в первую очередь колебания в организме двух гормонов — серотонина и мелатонина. Оба они зависят от солнечного света: при его недостатке уровень серотонина и мелатонина снижается. Снижение серотонина, "гормона счастья", заставляет людей чувствовать себя подавленными в период долгого отсутствия солнца. Человек ищет для себя какие-то поводы для радости — отдых, шоппинг, общение и, конечно, лакомства. Часто в погоне за подъемом настроения увлечения вкусностями переходит допустимую меру. Баловать себя пирожными и пиццей становится вредной привычкой, из-за которой быстро растет вес. Мелатонин — гормон, регулирующий внутренние (циркадные) ритмы организма. Когда при коротком световом дне его уровень падает, начинает активнее вырабатываться "гормон голода" — грелин. При его избытке человеку постоянно хочется есть, что он и делает, постепенно набирая вес.

— Еще одно вещество, которое не может вырабатываться организмом при недостатке естественного света — витамин D. Как он связан с ожирением? Многочисленные исследования показали, что при норме содержания витамина D в организме развитие жировых клеток замедляется, а мышцы, наоборот, растут намного быстрее, так как этот витамин стимулирует синтез протеина. У людей, страдающих лишним весом, как правило, обнаруживали недостаток витамина D в крови.

2. Снижение физической активности

Недостаточная физическая активность (гиподинамия) — вечный спутник холодных времен года. Летом люди не только чаще выбираются на пробежку или занимаются греблей на озере — стройности добавляет и обычный летний досуг, который всегда достаточно активен. Зимой длительные прогулки становятся проблемой даже для их страстных поклонников. Конечно, из-за гиподинамии прибавляется вес.

3. Отсутствие мотивации

Для владельцев тренажерных залов и магазинов спортивного питания самый жаркий сезон — весна и лето. Все хотят похудеть к теплому сезону, когда приходит пора красивых платьев и облегающих футболок. Зимой же, когда стройную фигуру приходится скрывать под многочисленными слоями одежды, мотивация поддерживать красоту тела приближается к нулю.

Как не набрать вес?

Исходя из вышеперечисленных пунктов, можно сделать выводы: чтобы не набирать лишний вес зимой, необходимо не пропускать солнечные деньки, чаще выбираться из дома для зимних забав, не мерзнуть, не нарушать режим и восполнять недостаток витаминов с помощью специальных комплексов.

Совет от диетологов

Часто зимой люди банально путают голод с жаждой. Если в жаркое время водный баланс восполняется даже с избытком, то в зимние месяцы человек начинает потреблять воды намного меньше. Хотя она необходима ему не меньше, чем летом, в том числе и из-за того, что отопительные приборы сильно высушивают воздух. Поэтому, когда чувствуете голод, иногда достаточно просто попить — мы не всегда правильно считываем сигналы организма.

Необходимо компенсировать и гиподинамию. Выходить в мороз на улицу, чтобы доехать до зала или бассейна — настоящее испытание, но забрасывать тренировки не стоит: восстановить запущенную фигуру весной будет очень нелегко. Если все же не можете себя заставить — сформируйте хороший домашний комплекс упражнений, приобретите тренажер.

Не расслабляйтесь, настройтесь оптимистично и будьте красивыми!

Фото: haber. kurumsal. shop

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Как не набрать вес зимой
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