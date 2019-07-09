Ищем причину перхоти и избавляемся от неё

Состояние волос прежде всего зависит от состояния луковиц. Ведь стержень, из которого состоит волос, не может подвергаться влиянию. Волосы не похожи на мышцы, их не пронизывают сосуды, поэтому внешний вид полностью зависит от состояния кожи головы и волосяных луковиц.

Когда с продуктами поступает достаточно витаминов и микроэлементов, позитивно влияющих на состояние шевелюры, то фолликулы остаются в порядке. Недостаточное употребление белка и его недостаток плохо сказывается на волосах, ведь составная часть включает элементы из кератина, по-другому его так же можно назвать белком. Смена привычного питания или диета может негативно повлиять на волосы. Иногда причиной их плохого состояния может стать генетика, передавшееся по наследству заболевание.

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При перхоти уже не живые частицы кожи с головы начинают отпадать с головы, при этом соединяются друг с другом и образуют массу, похожую на хлопья. Перечисленное является симптомами, но причина зачастую одинакова, и она заключается в грибках различных видов. Не нужно испытывать стыд из-за перхоти, ведь она беспокоит довольно много людей, но категория, у которой повстречать ее трудно - это дети. Ведь перхоть зачастую приходит к человеку с изменениями на фоне гормонов, происходящих в более поздний период жизни. Но белые чешуйки, спадающие с головы, могут быть не перхотью, а дерматитом или симптомом чрезмерной сухости кожи головы. Встретиться можно с проблемой и похуже - хлопья перхоти очень схожи с яйцами вшей. Если путаетесь в определении диагноза, то лучше отправляйтесь в врачу-трихологу.

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К луковице волоса довольно близко находятся сальные железы, выводящие жир из кожи. Он начинает смешиваться с потовыми выделениями и постепенно формируется специальный слой, который по сути должен защищать кожу головы от различных вредных микроорганизмов. В случае большой выработки сала среда для формирования и процветания грибков становится более благоприятной. Выступание грибков в роли причины перхоти было открыто еще в девятнадцатом веке. Некоторые грибки присутствуют абсолютно у всех людей, но превышение нормы в тридцать-сорок процентов и вызывает развитие перхоти.

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Для лечения данного заболевания существует два метода: первый заключается в использовании только внешних средств, второй же включает использование препаратов, которые могут вылечить кожу головы, но негативно повлиять на состояние остальных органов или частей тела. Шампуни, в состав которых входит цинк или ихтиол, окажут временное действие или просто скроют проявление симптомов, но не помогут дойти по причины и вылечить её. Прием медикаментов можно начинать строго после консультации с врачом, могут возникают плохие последствия и состояние кожи головы станет в разы хуже. При сложных стадиях часто прописывают гормоны, но не каждый человек может спокойно перенести их прием.

Фото: bebeautiful.in