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Автор Анна Стрельцова

Cладости, которые вредят здоровью

Здоровье » Ваше здоровье print

Принципы здорового питания не включают в рацион сладкое и мучное, делая акцент на высоком содержании сахара. Он может провоцировать возникновение болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой и кожным покровом человека. Умеренное употребление сахара может пойти только на пользу и помочь повысить мозговую активность, улучшить работу некоторых систем.

Сладкие блюда и продукты, приготовленные собственноручно, обычно не относят к категории вредных, человек знает состав и представляет, какой урон может нанести организму съеденный кекс. Сладости, купленные в магазине или булочной, могут быть сделаны из плохих или некачественных ингредиентов, но люди продолжают их покупать и стараются забывать о  риске, которому подвергается здоровье при употреблении подобных продуктов.

Сладости в цветной глазури

Если кексы или вафли отличаются низкой ценой и политы толстым слоем цветной глазури, точно стоит проходить мимо и не смотреть в их сторону. При производстве вредных сладостей используют краски, имеющие нефтяную основу. Данные краски могут негативно воздействовать на клетки в человеческом организме, давая шанс для развития рака. Для детей продукты тоже являются вредными и ненужными: они провоцируют возникновение синдрома, проявляющегося дефицитом внимания.

Малыши могут стать сверхактивными и постоянно бегать по дому. Чтобы обезопасить здоровье, нужно отказаться от покупки кондитерских изделий с цветной глазурью или сделать их дома, для придания цвета можно использовать натуральные красители, сделанные на основе фруктов или меда.

Сладкие газированные напитки

Любителями газировки являются не только дети, покупающие напиток после школы и привыкшие к приторному и сладкому вкусу. Употребление сладких газировок стало привычкой и у взрослых, регулярно посещающих магазин, чтобы пополнить запасы вкусной газводы. Но от частого употребления подобного рода напитков может развиться риск возникновения злокачественных образований в организме.

В состав газировки зачастую входят кукурузный сироп, приготовленный модифицированным способом. В нем содержится огромное количество фруктозы, влияющей на повышение инсулина. Фосфорная кислота так же негативно влияет на органы и системы человеческого организма.

Горячий шоколад

Речь пойдет о горячем шоколаде, продающемся в магазинах в маленьких пакетиках, его нужно разводить водой и можно сразу же приступать к употреблению. Сделанный дома горячий шоколад с использованием хорошего и качественного какао и шоколада из  темных его сортов понравится детям и станет их любимым лакомством. Покупной же напиток содержит "убойную" дозу сахара, она может сравниться с количеством сахара, находящего в пакетных соках или описанных выше газировках.

В горячем шоколаде из магазина ученые нашли источник трансжиров, они негативно влияют на сердце и сосуды. Могут закупоривать последние и приводить к развитию тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если нет времени на готовку горячего шоколада в домашних условиях, лучше купить натуральный какао-порошок без высокого содержания сахара. В союзе с молоком он станет прекрасной заменой покупному горячему шоколаду.

Фото: 18.rodina.news

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Темы сахар сладости заболевание сладкие продукты
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