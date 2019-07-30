Чем полезно и вредно льняное масло

Жизнь все больше задает тон на здоровый образ жизни. Лен считается одним из самых древних растений на земле. Льняное масло пользуется большой популярностью, потому что в его составе высокое содержание жирных кислот.

Польза льняного масла

Льняное масло полезно при кожных заболеваниях, ожогах, астме, простудных заболеваниях, ревматизме и многих других. Масло отлично влияет на работу мозга. Полинасыщенные жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови, клетках печени, препятствуют появлению тромбов.

Масло богато микроэлементами, в нем много натрия, магния, железа, меди, хрома, селена.

Токоферол, содержащийся в масле, отвечает за омоложение, оказывает антиоксидантный эффект.

Канадский ученый доказал, что семена льна хороши в качестве профилактики против рака молочных желез, прямой кишки.

Многие врачи советует начинать утро с ложки льняного масла натощак, затем завтракать. Оно способствует хорошему метаболизму, потому что обволакивает стенки пищеварительного тракта и защищает их от раздражения желудочным соком.

Оно способствует снижению сахара в крови, потому что начинает вырабатываться инсулин поджелудочной железой. При нехватке йода в организме масло придет на помощь.

Масло из льна хорошо употреблять беременным девушкам для того, чтобы мозг будущего ребенка развивался правильно. Продукт облегчает течение беременности, устраняет растяжки. Женщины могут принимать его для нормализации гормонального фона, оно помогает при предменструальном синдроме, дарит хорошее самочувствие при климаксе.

Для мужчин продукт хорош тем, что устраняет бессонницу, лечит простатит, аденому простаты, воспаление мочевого пузыря.

Худеющим масло будет полезно, потому что выводит лишние токсины, жировые отложения в кишечнике.

Недостатки масла

Стоит сказать, что его нельзя принимать бесконтрольно, оно вредно при некоторых болезнях, нарушении гормонального фона.

При смешении масла с антикоагулянтами может возникнуть кровотечение.

Редким считается проявление аллергии на масло, однако может возникнуть зуд, кожа покраснеет. После этого следует обратиться к врачу.

При частом приеме, организм может перенасытиться жирными кислотами, может возникнуть кровотечение, синяки, снизиться зрение у пожилых людей.

Выбирайте масло холодного отжима, потому что в нем больше полезных веществ, а термическая обработка убивает в нем витамины.

Хранить масло нужно только в холодильнике не больше трех месяцев, иначе оно окислится. Покупайте масло в стеклянной, непрозрачной бутылке. Если заметили, что срок годности масла вышел, его нельзя употреблять.

Фото: womenfitness.net

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