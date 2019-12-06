Можно ли компенсировать постоянный недостаток сна

Существует общепринятое мнение, что спать нужно не менее семи-восьми часов в сутки. Даже врачи начинают останавливаться на данных цифрах, чтобы не путать людей. В реальной жизни мало, кто может позволить здоровый сон — находятся дела, нужно завершить работу или позаниматься с детьми. Утром снова вставать, нужно успеть отвезти всех на занятия. Зачастую дело бывает не только во вреде интернета и социальных сетей. Телефон занимает много времени, но люди не успевают выполнить нужное даже за отведенное время.

Всем хочется успеть сделать максимально запланированный объем дел. Данная черта больше остальных присуща подросткам и молодежи. Их режим сна может сбиваться постоянно, а возвращаться в норму редко. Чтобы не испытывать сильной усталости, они придумали интересный способ: ночной сон длится пять часов, на учебе приходится заниматься, а после следует два часа дневного сна. Практикующие подобный способ уверяют в его эффективности для восстановления энергии. Дополнительные два часа создают видимость того, что человек действительно спит положенное количество времени. Возможно ли, что данный способ действительно работает и позволяет повышать продуктивность?

В 2018 году было проведено исследований, рассказывающее о реальном воздействии подобной системы сна на организм. Ученые позвали поучаствовать в эксперименте подростков от пятнадцати до девятнадцати лет. Их разделили на три группы: первая состояла из ребят, спящих по шесть с половиной часов, вторая группа из тех, кто делил сон на две части — спал пять часов ночью, а полтора днем, и в третью вошли ребята, спавшие полноценные восемь-девять часов ночью. Результаты были ожидаемыми: первые две группы людей, имеющими дефицит сна, имели довольно плохие показатели эффективности по сравнению с группой, где ребята отсыпали полноценное время.

Нужно не забыть упомянуть о разнице между первыми двумя группами. Разделенная система сна положительно влияет на психику. Её участники показали хорошую работоспособность, бдительность, их показатели памяти улучшились. Даже настроение у этих ребят оказалось гораздо позитивнее, чем у тех, кто спал шесть с половиной часов ночью. Интересен тот факт, что данные не менялись, даже если разделенный сон был уменьшен по времени — например, 4 часа ночью и 1 час днем.

Несмотря на положительные моменты дневного сна, организм человека говорит, что предпочитает полноценный ночной сон. Ученые сделали такой вывод исходя из уровня глюкозы в крови. Группа разделенного сна имела повышенный уровень глюкозы. Если постоянно практиковать данную систему, то вполне можно столкнуться с диабетом, но уже в более позднем возрасте. Исследователи продолжают изучать различия между системами сна, но сейчас уверены, что самый оптимальный вариант — беспрерывный ночной сон.