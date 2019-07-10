Причины бессонницы и их решение

Бессонницей часто называют сложности, возникаемые с засыпанием. Но специалисты знают, что нарушения, связанные со сном бывают различными. Они уверены, что нужно расширять понятие и говорить, что у человека, страдающего бессонницей не выходит спать на протяжении всей ночи. Люди могут страдать как от одной категории проблем со сном, так и от всех одновременно.

К первой относят конкретно отсутствие желания засыпать, когда приходит время ложиться в кровать.

Вторая включает пробуждения во время сна, позже не позволяющие снова вернуться к просмотру снов(пробуждения, не длительные по времени, не относят к виду расстройства).

И третья категория состоит из невозможности просыпаться поздно или под будильник. Организм человека настроен на определенное раннее время просыпания даже, если прошло мало времени для его восстановления. Но какие же причины могут влиять на появление бессонницы и симптомов, сопровождающих её протекание?

1. Чрезмерное употребление стимуляторов

Они влияют на процесс засыпания и качество сна, могут негативно сказываться на общем состоянии здоровья. И самым популярным стимулятором является кофеин. Люди, привыкшие к чрезмерному употреблению кофе в больших количествах, могут не наблюдать, как их сон страдает. Они чаще не сталкиваются с проблемами с засыпанием, если организм уже привык к действию кофеина. Но тело всё равно не успевает восстанавливать за время, проведенное в постели. Выход из ситуации: снизить количество выпитого за день кофе, предпочтительно употреблять напиток натощак в союзе с водой.

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2. Повышенная тревожность

Она может запускать все три категории расстройств, связанных со сном. Но чаще других встречается проблема с засыпанием. За день организм человека может подвергаться сильному влиянию различных стрессовых ситуаций, слова людей и шум вокруг сильно сказываются на умении быстро успокоиться, вернуться в привычное состояние. Выход из ситуации: стоит попробовать медитацию, необязательно искать странные видео или необычные техники, достаточно пары минут в день, чтобы достигнуть гармонии с телом и душой. Нужно постараться не использовать кровать для выполнения дел, работы. Данные процессы начинают связывать это место с напряжением, организму тяжелее засыпать. Хорошо помогают изменения в жизни, не стоит их бояться. Лучше отказываться от тревоги, чем жить в состоянии стресса.

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3. Не хочется спать даже поздно ночью

Для избавления от следующего симптома нужно забыть об активной деятельности мозга поздно вечером и яркого света, влияющего на силу восприятия. Мозговая активность должна постепенно снижаться, когда организм требует сна. Если её специально провоцировать на повышение, тело само отключится на следующее утро, когда нужно будет вставать на работу. Поэтому врачи рекомендуют пораньше ложиться перед важными экзаменами или выступлениями, лишние часы, проведенные за подготовкой, только приведут в сильному перенапряжению и не позволят нормально заснуть. Выход из ситуации: нужно заранее гасить свет и убирать подальше телефон и ноутбук. Так же при отсутствии должного освещения днем нужно стараться создавать видимую разницу между ночью и дневным временем. Стоит попробовать принимать добавку — мелатонин. Главное — следить за дозировкой и не переусердствовать.

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