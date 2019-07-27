Полезный завтрак, который сделает ваш день продуктивнее

На самом деле завтрак является самым важным приемом пищи, особенно, если вы хотите быть здоровым и счастливым человеком. Свой день нужно начинать правильно, и это не говорит о том, что после пробуждения нужно сразу отправляться на пробежку или в зал. Достаточно правильно позавтракать, используя лучшие продукты.

Авокадо

Употребление в пищу авокадо набирает популярность, потому что он - составная часть правильного питания. НапримТот, кто пропускает завтрак, ощущает, как через пару-тройку часов организм диким голодом начинает выражать чувство недовольства, а после обеденного перекуса самочувствие становится почему-то не самым лучшим. ер, авокадо в сочетании с цельнозерновым хлебом - вариант завтрака, который добавит сил. В авокадо содержатся полезные жиры и клетчатка, которые перевариваются достаточно долго, даже дольше, чем простые углеводы. А значит, чувство сытости обеспечено. Точно так же, как если бы вы съели порцию каши.

Яйцо или белое мясо

Получить энергию после завтрака можно и при помощи протеина. Необязательно пить протеин из банки, можно съесть белое мясо или яйцо. Все эти продукты прекрасно подходят для начала дня.

Цельнозерновые продукты

Специалисты считают, что за завтраком человек должен съедать примерно 25% нормы калорий. Чтобы выполнить эту рекомендацию, необходимо есть продукты из цельного зерна, в которых есть клетчатка, и практически отсутствует сахар. Такие продукты позволяют держать на нормальном уровне сахар, а также избежать упадка сил. Ешьте отруби, овсяную кашу, хлебцы или хлопья.

Лосось

Ешьте лосось с утра опять же в тандеме с цельнозерновым хлебом. В лососе есть огромное количество питательных веществ для здоровья, которые также насыщают организм энергией из-за витамина В. Кстати, он также помогает бороться с усталостью.

Йогурт

Позавтракайте йогуртом, но не тем, что продается в магазине. Но если у вас дома нет блендера для приготовления домашнего продукта, тогда купите питьевой йогурт, но внимательнее читайте состав. Лучше всего для завтрака подойдет "Греческий йогурт". Он дает почти половину дневной нормы кальция. Такой завтрак имеет питательные вещества, а они, в свою очередь, крайне необходимы человеческому организму. Лучше выбрать натуральный йогурт и добавить в него свежие ягоды или фрукты.

Вода

А вода - это отдельный пункт, ею не завтракают, она просто должна всегда присутствовать в рационе человека. Нужно потреблять минимум полтора литра воды в день, иначе организм будет чувствовать усталость. После пробуждения нужно выпить один-два стакана воды за 3 минут до еды, чтобы запустить метаболизм.

Фото: stihi.ru

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