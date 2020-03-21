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Автор Эльвира Ломакина

Как справиться с весенним обострением?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Пришла настоящая весна, а вместе с не пришли и проблемы. Кто-то встречает её радостно, планируя множество самых разнообразных дел: от покупки нового платья до пикника на природе, а кто-то в это время пытается собрать себя в кучу и не расклеиться окончательно. Почему же некоторые люди с приходом весны ощущают себя полными сил и энергии, готовыми на любые свершения, а у некоторых опускаются руки (зато появляется желание спрятаться под одеялом и никогда оттуда не вылезать)?

Подобные изменения нашего организма в течение первых теплых месяцев обычно называют "весенним обострением". Этот термин является собирательным, в специальной медицинской литературе с ним не столкнуться. Говоря "обострение", чаще всего имеют в виду:

  • колебание настроения,
  • сонливость
  • и подавленность.

Возникают он из-за того, что за холодную, морально и физически тяжёлую зиму наше тело сильно устаёт — ему приходиться "сражаться" с внешними факторами. Уставший от холодов организм начинает привыкать к теплу, однако для него это всё равно стресс, ведь приходится заново приспосабливаться к температуре, давлению, световому дню. У кого-то процесс привыкания проходит быстро и легко, а кому-то приходится действительно напрячься.

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Причины весеннего обострения

Выработка мелатонина

В качестве причины неприятного весеннего обострения может выступать, например, то, что изменяется выработка мелатонина.

Именно этот гормон отвечает за синхронизацию нашего организма со временем суток.

При попадании солнечного света в глаза он начинает вырабатываться меньше, зато в темноте — наоборот. Так мы понимаем, что пора отложить дела и лечь спать. Из-за потепления, количество получаемого мелатонина резко сокращается, мы начинаем меньше хотеть спать, а это может привести к бессоннице. Нужно просто дать организму время отвыкнуть от зимнего режима и настроиться на весенний.

Как справиться с весенним обострением?. Весенняя депрессия

Нехватка витаминов

Ещё одной причиной может быть недостаточное количество витаминов и минералов, которое получает наше тело.

Ведь за зиму мы совершенно забыли о существовании фруктов и овощей, предпочитая тяжелую углеводную пищу. В результате иммунитет становится хуже к началу весны, а мы сами приходим в апатичное состояние, ничего не хотим, часто расстраиваемся по поводу и без, чувствуем раздражительность, опустошение, отсутствие жизненных сил.

Как только человек замечает за собой подобные симптомы, ему следует обратиться к врачу, чтобы не довести себя до депрессии.

Специалист посоветует курс витаминов, который следует пропить, чтобы вернуть иммунитет в норму. А самому можно постараться чаще бывать на свежем воздухе, устраивать хотя бы короткие прогулки, постараться не забывать про физические упражнения — они укрепляют не только тело, но дух. Достаточно пары недель, чтобы снова почувствовать себя человеком счастливым и готовым жить, а не просто существовать.

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Как поддержать себя в этот непростой период

1. Необходимо избегать продуктов, которые усиливают ощущение тревоги. Это:

  • кофеин и энергетические напитки,
  • алкоголь, который может только усугубить ваше состояние,
  • никотин.

2. Использовать суточный план

Тщательное планирование дня помогает существенно снизить ощущение тревоги, особенно если в Вашем плане предусмотрено достаточное время для отдыха и возможных форс-мажоров.

3. Почаще употребляйте продукты, которые помогают бороться с депрессией. Это:

  • цитрусовые,
  • бананы,
  • миндаль,
  • чёрный горький шоколад,
  • семечки подсолнечника и тыквы,
  • морепродукты,
  • острый перец Чили.

Они усиливают выработку "гормонов счастья", а также помогают регулировать спады и подъемы настроения.

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Как справиться с весенним обострением?. Как бороться с весенней депрессией

4. Водные процедуры

Запишитесь в бассейн, но если такой возможности нет, то помогает и принятие теплой ванны с эфирным маслом пихты перед сном. Это масло помогает бороться со стрессами и бессонницей.

Принятие теплой ванны перед сном помогает восполнить так знакомый многим "дефицит тепла", поэтому и обладает успокаивающим действием.

5. Ведение "Книги Радости"

Это книга, в которую ежедневно нужно записывать не менее пяти приятных и радостных событий, произошедших с Вами за день. Регулярное ведение такой книги поможет Вам по-новому взглянуть на свою жизнь. Проверено — работает!

6. Медитация

Медитация необходима, чтобы восстановить психический ресурс человека, который ежедневно подвергается стрессам и нуждается в регулярном пополнении спокойствием и позитивом, чтобы психика могла нормально функционировать. Существует много способов и техник. Пробуйте разные и Вы найдете Свой.

Фото: milalink. ru

Темы весна здоровье витамины организм усталость депрессия настроение профилактика весеннее обострение
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