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Автор Редакция health.pravda.ru

Опасные школьные принадлежности: проверьте, нет ли их в рюкзаке вашего школьника!

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя print

Наверняка родители знают, каким должен быть рацион школьника, и как правильно подобрать для него парту и стул. Но оказывается, что и школьные принадлежности могут быть совсем небезопасными. Как не растеряться в мире ручек и рюкзаков и выбрать подходящие?

Немного о рюкзаках и их материалах

Рюкзак должен быть не только легким и правильно распределяющим нагрузку. Дело в том, что в состав современных ярких ранцев входят поливинилхлорид и винил, содержащие опасные фталаты, а иногда и свинец.

Если эти материалы часто контактируют с кожей, то нарушается обмен веществ, могут развиться диабет или астма. Поэтому специалисты советуют выбирать рюкзаки из натуральных материалов. В идеале — из льна и хлопка. Или безопасных синтетических — полиэфира и нейлона. А вот от красивых и ярких рюкзаков с блестящими вставками и наклейками лучше отказаться, так как при их производстве нередко используются опасные вещества.

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Ланч-боксы и фталаты

Пластиковые контейнеры для детей иногда изготавливают с использованием винилового пластика с содержанием фталатов. Боксы для детей — не исключение.

Фталаты делают пластик гибким и прочным, однако они не безопасны. Ученые доказали, что использование таких ланч-боксов провоцирует разные заболевания. Фталаты легко проникают в еду и напитки, так как имеют высокую летучесть.

Такие привычные и не безопасные мелки

Во многих марках школьных карандашей и мелков содержится асбест. Это такой волокнистый минерал, вызывающий рак легких.

Конечно, в детских канцтоварах его немного, однако это не означает, что нужно подвергать опасности детские организмы. Специалисты советуют покупать мелки из пчелиного воска.

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Маркеры с содержанием бензола

Во многих фломастерах, особенно любимых детьми за яркий цвет, содержится бензол. Это очень опасное вещество, провоцирующее развитие лейкемии, нарушений в работе почек и печени.

Длительное вдыхание паров бензола приводит к головокружению, сонливости и головной боли. Однако сегодня есть безопасные маркеры, разработанные на основе других веществ — их и нужно выбирать для детей.

Некоторые школьные принадлежности приносят ребенку пользу во время занятий, но губят детское здоровье. Поэтому к выбору мелков, маркеров, рюкзаков и других принадлежностей родители должны отнестись внимательно. Важно читать состав изделия и не выбирать те, что содержат опасные вещества. Это поможет детям вырасти здоровыми и жизнерадостными, а их родителям — быть уверенными, что со своей задачей выбора качественных канцтоваров они справились.

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Фото: topnews.ck.ua

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Темы детское здоровье школьные принадлежности
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