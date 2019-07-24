Почему не лечатся излечимые болезни

В 1987 году 20 миллионов человек по всему миру страдали от изнурительной болезни, называемой охноцеркохом, или речной слепотой (глистная инвазия, которая встречается в теплых районах Африки и Америки, передающаяся при укусе мухами). Эта паразитарная инфекция вызывает боль, дискомфорт, сильный зуд, раздражение кожи и, в конечном итоге, необратимую слепоту, в результате чего мужчины, женщины и дети по всей Африке не могут работать, заботиться о своих семьях и вести нормальный образ жизни.

Но недавнее открытие препарата под названием "Ивермектин" было готово изменить все это. Лекарство было не только дешевым и легко синтезируемым, но и мощным: всего одна доза в год позволяла полностью избавить пациентов от недуга и даже остановить прогрессирование слепоты. Разработчики препарата Сатоши Омура и Уильям Кэмпбелл получили за новинку Нобелевскую премию по медицине в 2015 году.

Фармкомпания зря клялась

Признавая, что группы населения, наиболее подверженные риску заболевания, были бедными и неспособными обеспечить себе лечение, Merck & Co. пообещала присоединиться к борьбе с речной слепотой. Фармацевтическая компания поклялась, что немедленно начнет бесплатно распространять лекарство среди людей в любой стране, которая его запрашивала, «столько, сколько потребуется».

Щедрое предложение компании должно было стать последней главой короткой истории с оптимистичным концом: искоренением трагической и предотвратимой болезни, которая мучила человечество на протяжении веков. Но этого не произошло: 30 лет спустя по всему миру бушует речная слепота, от которой страдают почти 37 миллионов человек, а 270 тысяч из которых остаются слепыми.

В медицине не осталось лекарств...

Тропические болезни, в том числе речная слепота, резко контрастируют с туберкулезом, который, по оценкам, поражает треть населения мира из-за растущей распространенности штаммов с высокой устойчивостью к антибиотикам.

Короче говоря, лечение туберкулеза застопорилось, потому что в медицине не осталось лекарств, с помощью которых можно его лечить, молекулярные биологи исследуют новые способы, которыми мы можем, наконец, победить эту упрямую болезнь.

Но это только увеличивает важность речной слепоты и других распространенных заболеваний, от которых, в отличие от туберкулеза, наука действительно имеет эффективные лекарства, при этом они недорогие. Даже со всеми необходимыми инструментами мир не смог вылечить излечимое.

Полтора миллиарда человек на планете страдает от забытых болезней

Эти недуги распространены в тропических и субтропических странах, не имеющих хорошей инфраструктуры здравоохранения и медицинских ресурсов. Эти болезни, как правило, убивают не сразу, а, наоборот, приводят к слепоте и инвалидности, ужасным страданиям, потере капитала, производительности труда и экономического роста.

Фото: netstorage-legit.akamaized.net

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