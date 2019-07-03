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Автор Редакция health.pravda.ru

Рассеянный склероз — заболевание с неблагоприятным прогнозом

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Такую болезнь, как рассеянный склероз, по праву считают одной из актуальных проблем человечества. Болеют им молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, дебют болезни всегда неожиданный, наконец, до сих пор неясен точный механизм его возникновения. Но самое ужасное, что от этого серьезного недуга никто не застрахован. Заболев, человек, как правило, остается один на один с проблемой: дети еще маленькие, родители уже пожилые. Они вынуждены искать новое место работы — с учетом своего нового состояния, браки зачастую распадаются, нередки случаи суицида.


Рассеянный склероз: как диагностируется. Рассказ невролога

Отличительная особенность болезни

Ученые уже установили, что вначале происходит некий сбой иммунной системы, из-за чего она неожиданно начинает атаковать собственные нервные клетки головного и спинного мозга, серьезно повреждая их при этом. Конечно, это не может пройти без последствий и на местах подобных повреждений появляются бляшки или рубцы, состоящие из соединительной ткани. Это и есть тот самый "склероз", давший название болезни. Ну а слово "рассеянный" означает "множественный", ведь эти рубцы появляются в любых отделах головного и спинного мозга.

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Эта болезнь развивается индивидуально для каждого пациента. Некоторые буквально за 10 лет становятся полностью парализованными, есть такие, у которых обострения четко чередуются с ремиссиями и даже с улучшениями. Организм у одних "отзывается" на прием лекарства, у других — почти нет. Известно, что все больные чутко реагируют на стрессовые ситуации и всегда их состояние при этом ухудшается. Ну а позитивные эмоции — улучшают.

В результате болезни возникает постоянная потеря нервных клеток в центральной нервной системе, причем иногда бывает так, что явных клинических проявлений не наблюдается, нет и явного ухудшения самочувствия. Для рассеянного склероза характерны: мышечная слабость, быстрая утомляемость и нарастающие проблемы со зрением. К сожалению, заканчивается все инвалидизацией пациента.

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Быть на страже своего здоровья

Важно при первых симптомах как можно скорее обратиться к врачу. Вас должно насторожить, если внезапно появляется слабость в конечностях, которая усиливается после приема горячей ванны или бани. Если вдруг нарушается координация движений, причем головокружения при этом не наблюдается. В числе симптомов врачи отмечают также восстанавливающееся нарушение зрения.

Вообще, рассеянный склероз не без оснований называют "болезнью с тысячами лиц"- его симптомы мало того, что не специфичны, но могут сами собой то появляться, то исчезать без видимой причины.

Последние достижения науки

Врачи считают, что при лечении рассеянного склероза необходимо как можно скорее уменьшить активность заболевания и заодно скорость ее прогрессирования. Лечением этой патологии занимаются неврологи, а лекарства пациенты получают бесплатно за счет федерального бюджета в рамках программы "12 высокозатратных нозологий".

К сожалению, эта патология до сих пор неизлечима, но при грамотно назначеннной терапии можно не только улучшить качество жизни, но и продлить период без инвалидности на срок до 20 лет. Сейчас нашим согражданам доступны самые разные виды терапии, в том числе и новейшие — анти в-клеточная терапия. Благодаря этому увеличился и срок жизни таких больных — до 70-75 лет.

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Социальная проблема болезни

Как отмечают пациентские организации, в Росии почти 150 тысяч пациентов с таким диагнозом. При этом по данным Минздрава РФ таких людей гораздо меньше — немногим более 51 тыс человек. Как поясняют региональные министерства здравоохранения, эта разница из-за того, что на момент предоставления данных в высшие инстанции не всегда учитываются те больные, которым не могут помочь даже самые современные препараты.

Более 20 лет работает Российский комитет исследователей рассеянного склероза, его сотрудники регулярно ездят по регионам и проводят лекции, в которых подробно рассказывают и о первых симптомах болезни, и о дальнейшем лечении. Очень активны также пациентские организации.

Международной федерацией обществ рассеянного склероза был утвержден Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом — 15 мая. Это сделано не только для информирования общества о заболевании, но и для поддержки глобального движения пациентских организаций. В России также, как и во всем мире, проходят лекции, культурные мероприятия, благодаря которым стараются привлечь внимание общества к проблеме.

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Чем могут помочь здесь и сейчас

Уже давно на регулярной основе с пациентами занимаются арт- терапией, причем занятия имеет право проводить только такой специалист, который имеет высшее медицинское и высшее арт-образование. Профессиональный художник, к. м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мария Гусева отмечает высокую эффективность этого метода, предостерегая при этом от некомпетентных специалистов, не обладающих этими специальностями, а попросту художников-любителей. По ее словам, некоторые из них даже не хотят наживаться на пациентах, наоборот, искренне желают им помочь, но, т. к. не обладают нужными знаниями, элементарно могут навредить.

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Фото превью: gazeta.a42.ru

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Здоровье и профилактика
Рассеянный склероз — заболевание с неблагоприятным прогнозом
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