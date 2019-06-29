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Автор Анастасия Дунина

Сильный городской шум может спровоцировать ожирение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

О вреде высокого уровня шума в городе известно уже давно. Среди негативных последствий сильного шума находятся повышенный риск приобретения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение слуха, режима сна, метаболизма и другие проблемы. Но недавно учёные из Барселонского Института Всемирного Здравоохранения (ISGlobal) обнаружили ещё одно негативное последствие. Заключается оно в возможном наборе весе и даже в ожирении.


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Испанские учёные решили провести эксперимент, в ходе которого они наблюдали за 3796 взрослыми людьми, ранее участвовавшими в швейцарском исследовании SAPALDIA. Эта программа была направлена на изучение репродуктивных характеристик человека и их роли в развитии многих заболеваний. Испанские учёные же сузили круг исследований, решив изучить связь городского шума и набора в весе. Эксперты выяснили такие характеристики, как вес участников, их рост, индекс массы тела, окружность талии и количество брюшного жира, после чего сравнили их с полученной оценкой уровня городского шума. В итоге было сделано несколько выводов.

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Вывод первый: высокий уровень шума значительно влиял на степень набора веса. Так было выяснено, что с повышением городского шума на 10 дБ уровень риска ожирения также повышался — на 17%. Чтобы же понять, насколько значительны эти 10 дБ, можно привести такой пример: 70 дБ — это громкое общение в кругу друзей, а 80 — уже шум от включённого мотора мотоцикла. Или же 90 дБ — гружёный состав, идущий по железной дороге, а 100 — шум от работающей бензопилы или же от грома.

Вывод второй: на риск ожирения влиял исключительно шум от автомобилей, точнее, от трафика на дороге. Воздействие же шума, создаваемого воздушным и железнодорожным транспортом, было минимальным, или его не было вообще. Но стоит отметить, что учёные выяснили, что долгосрочное воздействия шума на железной дороге, всё же может повлиять на набор веса, однако не до уровня ожирения.

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Связь шума и ожирения объясняется довольно просто. Во-первых, шум вызывает стресс. Связано это с нарушением сна, увеличением кровяного давления, возможной дисфункцией гипоталамуса (который к тому же отвечает за механизм голода и насыщения). Стресс приводит к гормональному сбою, который в свою очередь вызывает нарушение восприятия мозгом о состоянии насыщенности от еды — мозг считает, что организм не получил нужного количества пищи, человек испытывает фальшивый голод, и так начинается переедание. А во-вторых, опять же шум приводит к нарушению сна. Из-за этого начинаются проблемы с метаболизмом глюкозы, которые также приводят к проблеме с набором веса.

Следует отметить, что в Европе практически сразу был дан ответ на это исследование. Так Всемирная организация здравоохранения (WHO) опубликовала рекомендации для Европы, в которых говорилось о допустимом уровне шума в городе. В целом, рекомендовалось днём в городе поддерживать отметку в 45 дБ, а ночью не превышать шум в 40 дБ.

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Фото превью: ps.userapi.com

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Темы шум ученые ожирение здоровье исследование городская среда
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