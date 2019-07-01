Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.



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Вот несколько симптомов, подтверждающих нехватку магния.

Тяга к сладкому. У вас часто возникает желание съесть что-то вкусное и сладкое? Тогда, скорее всего, в вашем организме не хватает магния. Подобные приступы и желания поесть сладкого возникают чаще всего у представительниц прекрасного пола во время месячных, а также у спортсменов, после тяжелых и длительных тренировок. В перечисленных случаях, из организма человека магний уходит быстро, поэтому и возникает желание восполнить потери. А сладкое, как раз то, что может это сделать.

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Спазмы и боли в мышцах. Они бывают неприятные, а в отдельных случаях и очень болезненные. Если у вас боль в мышцах бывает время от времени, то это еще ни о чем не говорит, и может свидетельствовать об усталости. Но, если спазмы в мышцах возникают часто, а боль стала постоянным вашим спутником, то это один из самых главных симптомов отсутствия достаточного количества магния у вас в организме. Чтобы избавиться от боли и спазмов, порой достаточно бывает восполнить магний. Можно еще пропить комплекс витаминов D, B, E, дабы нормализовать баланс магния. Уровень его содержания в организме можно проверить, обратившись в лечебное учреждение и сдав соответствующие анализы. Если возникла острая боль или спазм в мышцах, то попробуйте сделать массаж икр, помассировав очаги боли круговыми движениями. Напряжение после массажа должно исчезнуть. Особых навыков массажиста в этом случае не нужно, достаточно просто сильно массировать пораженные болью участки тела.

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Кислотный рефлекс. Это тоже большая проблема для вашего организма, ведь, когда в организме не хватает магния, желудочный сок вместе с не перевариваемой пищей, возвращаются назад в пищевод, что приводит к жжению, больше известному в медицинских кругах, как изжога.

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Фото: zavisimost03. ru