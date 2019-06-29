Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета — он страдает сердечными заболеваниями.
В своем отчете испанские исследователи отметили, что задействовали для своих наблюдений порядка 13 тысяч человек, у которых были установлены те или иные проблемы с сердечно-сосудистой системой, либо же имелись подозрения на заболевания такого характера.
И, те люди, которые без остановок не могли подняться по лестничным проемам, в недалеком будущем умирали от болезней сердца в три раза чаще тех, кто не испытывал трудностей с подъемом вверх.
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При проведении эксперимента добровольцам, которые в нем приняли участие, нужно было бегать и ходить по беговой дорожке. При этом нагрузка постепенно увеличивалась. Состояние здоровья людей контролировали ученые при помощи эхокардиографа, а также они делали замеры уровня расхода энергии в метаболическом эквиваленте.
После проведения "активных" исследований, ученые просто наблюдали за своими "подопытными" на протяжении 5 лет.
За этот период времени более 1200 человек скончались от тех или иных болезней сосудов и сердца, почти 700 человек умерли от различных онкопатологий и еще 650 человек погибли по иным причинам.
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Ученые резюмировали, что те люди, которым наиболее легко давались физические упражнения, остались живы и с удовлетворительным качеством жизни, что в очередной раз подчеркивает необходимость активного образа жизни и различных нагрузок оздоровительного характера.
Также ранее западные специалисты установили необходимость употребления в пищу куркумы, которая оказывает крайне положительное воздействие на здоровье сердечной мышцы, а именно предохраняет ее от сердечной недостаточности.
Также экспериментальным путем установлено, что употребление этой специи повышает выносливость, оказывает противовоспалительное воздействие, борется со слепотой и различными проявлениями старческой деменции.
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Фото: serdce.biz
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