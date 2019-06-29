Чем полезен иван-чай

Дошедшая до нас от предков информация о травах, которые доступны нам в России и теперь, открывает знание о множестве полезных свойств этих трав. Одно из растений, которое мы можем собрать самостоятельно и которое принесет нам пользу, — это Иван-чай.

Иван-чай — это многолетнее травянистое растение. Также имеет название Кипрей. Многим знаком цвет и форма цветков Иван-чая, которые можно наблюдать все лето: с июня по сентябрь.

Свойства, которыми обладает Иван-чай, крайне полезны, так как растение сочетает в себе витамины и микроэлементы, и в общем хорошо влияет на организм. Какую пользу может принести это растение?

Иван-чай: полезные свойства

Отвар из Иван-чая используется как противовоспалительное: среди всех растений, которые присутствуют в России, Иван-чай имеет

высочайший коэффициент противовоспалительного действия.

Обволакивающий эффект иван-чая является причиной, по которой растение применяют для лечения

язвы желудка,

а также иных болезней ЖКТ.

Подавление вируса герпеса в тканях — также одно из свойств растения. Более того, выявлено и противоопухолевое действие Кипрея.

С помощью Иван-чая возможно лечение неврозов, так как успокаивающее влияние на центральную нервную систему этого растения известно давно. Таким образом, Иван-чай можно применять

как седативное или снотворное,

либо против головной боли.

Положительное действие оказывает на

сердце,

кожу.

Перечисленные свойства Иван-чая — это всего лишь часть.

Иван-чай - одно из самых медоносных растений

Более того, известно, что пчеловоды осуществляют выезды на поля, где произрастает Иван-чай. Это связано с тем, что данное растение — одно из самых медоносных. Качество этого меда очень высоко, вкус у него приятный, а свойства, как можно догадаться, полезны в большой степени.

Существует информация о том, что листья этого растения давным-давно употребляли в пищу, подобно салатным листьям, вместе с тем корни варили и употребляли как гарнир. Жаренные мелко порезанные коренья использовались для приготовления напитка, который напоминает кофе. Пухом Иван-чая набивали подушки и одеяла.

Сбор Иван-чая: когда начинать?

Что касается сбора Иван-чая, то производится он, начиная с июля, так как именно на это время приходится цветение. Собирать лучше утром, в сухую погоду.

Противопоказания для употребления Иван-чая

Несмотря на всю пользу, какую способно принести это растение, не стоит забывать и о наличии противопоказаний. Как бы ни были травы полезны, нужно помнить, что лечение любыми травами может быть небезопасным.

Сейчас, в век, когда мы отдаем предпочтение лекарствам, а не травам, к тому же, используем иногда сильные таблетки, действие которых может быть опасно, травы кажутся нам чем-то скорее декоративным, нежели действенным. Однако такое отношение неправильно. Ведь люди использовали травы для лечения, когда еще не было медикаментов, и все, что касается знания о лечении травами, является своеобразной наукой.

Чем может быть опасен непосредственно Иван-чай? Это связано лишь с индивидуальной непереносимостью, потому как универсальных свойств, способных принести вред, не выявлено. Таким образом, нужно быть осторожным и проверить, как организм реагирует на употребления Иван-чая. К тому же стоит помнить: нельзя пить чай из этого растения в течение долгого времени, это может привести к расстройству желудка.

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